Где еще уборщица может стать миллиардершей? Эйдман емко высказался о любовнице Путина и "русской мечте"

Российский социолог и главный исследователь "путинизма" Игорь Эйдман емко высказался в отношении Светланы Кривоногих, которая, по данным СМИ, является матерью внебрачной дочери президента РФ Владимира Путина.

Своим мнением о "русской мечте" он поделился на своей странице в Facebook.

"Есть американская мечта, а есть русская. Если ты живешь в коммуналке, работаешь уборщицей, отец твой алкоголик и даже фамилия твоя Кривоногих - не отчаивайся. У тебя есть шанс на успех. Надо только дождаться воблоглазого чекистского принца на белом мерсе и он сделает тебя королевой. Вот это и есть современная русская мечта, олицетворением которой стала судьба гражданки Кривоногих. Нет, правы все-таки телепатриоты - Россия страна неограниченных возможностей. Где еще уборщица может стать миллиардершей, за сорокаметровой яхтой которой будет следовать целый антидиверсионный корабль ВМФ (видимо, чтобы ЦРУ сверхсекретную швабру, "работающую со скоростью 20 махов", не похитило)", - написал Эйдман.

Он отметил, что за государственный счет Путин сделал миллиардерами своих бывших охранников, поваров и массажистов, так что для любовницы и дочери "ему денег россиян уж точно не жалко".

Эйдман предположил, что подобных семей Путина много по всей стране и напомнил о гимнастке Алине Кабаевой, которая за год заработала 785 миллионов рублей.

"Но гимнастки это тоже для российского диктатора пройдённый этап. Кого он сейчас в своем бункере миллиардер(ш)ами делает - неизвестно. Но стоить они России будут очень дорого", - отметил он.

Как сообщалось ранее, по информации на ноябрь 2020 года, кроме Елизаветы, у Путина есть две дочери - Мария и Катерина.