"Бункерный дедушка": пресс-служба Кремля допустила промах и показала Путина "без фильтров" (фото)

Пресс-службе президента России Владимира Путина все сложнее скрывать старость российского гаранта, которая с каждым днем все больше и больше обезображивает его лицо.

Судя по фото, сотрудники пресс-службы все больше вдаются на ухищрения и растушевывают морщины Путина. Но есть одно "но": угадать со степенью растушевки у них получается не часто – поэтому на одних фото Путин то сильно "морщинистый", то слишком "разглаженный".

Вот, например, одна из фотографий, где Путин уж очень молодо выглядит - заседание клуба "Валдай", которое состоялось 22 октября 2020 года.

А вот фотосессия с видеоконференции с участием коллаборационистов из оккупированного РФ украинского полуострова Крым. 18 марта 2021 года. Здесь Путин выглядит ну очень плохо, по сравнению с предыдущим событием.

В сети тут же стали комментировать все время молодящегося Путина.

"Ну это естественный процесс. Что-то ретушируют, что то оставляют. Против МАТУШКИ ПРИРОДЫ не ,,попрешь, самое главное другое...", "Понятно, шо ему надо от нас, тут в Киеве институт геронтологии еще с савецких времен", "Пора бальзамировать", "Бункерный дедушка путлер", - пишут пользователи.

Как сообщал "Телеграф", в сети в последнее время бурно обсуждают состояние президента РФ, - ранее во время встречи с исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, Путин практически не шевелил правой рукой, из-за чего в сети появились догадки, что он мог перенести инсульт.

Вскоре после этого Путин съездил в Нижегородскую область в город Саров, где уже активно двигал правой рукой и пренебрегал правилами противоэпидемической защиты.