Путина вывели из себя: стало известно, как Байден причастен к обострению на Донбассе

Последнее обострение на Донбассе со стороны пророссийских боевиков, угрожающие заявления в адрес Украины и стягивание самой Россией сил и средств к украинским границам является реакцией президента РФ Владимира Путина на ряд неблагоприятных для него и политики Москвы событий, в том числе действия президента США Джо Байдена.

Такое мнение выразил в интервью "Телеграфу" бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.

По его словам, среди причин, раздражающих Путина, становление Джо Байдена президентом США и его жесткая риторика в адрес России.

"Еще одна – то, что внутри Украины начали, наконец, борьбу с внешними агентами. Это закрытие пороссийских телепомоек, прижатие бизнеса Медведчука и так далее", - говорит Рымарук.

По его словам, также повлияли заявления союзников о возможном предоставлении Украине в ближайшее время Плана действий по членству в НАТО.

"Всё это выводит Путина из себя. Отвечает она (Россия – ред.) массированными информационными атаками, фейками, а также внушительной игрой мускулами у наших границ. Переброска военной техники и так далее. Ну и, понятно, обострением на Донбассе2, - подытожил Рымарук.

Больше о том, почему Россия нагнетает ситуацию у границ Украины и избегает встречи в нормандском формате, будет ли жарче на Донбассе, что не так с противостоянием на информационном фронте читайте в интервью экс-разведчика Рымарука "Телеграфу": "Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю".

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация о том, что Россия перебрасывает к границам Украины бронетехнику и войска из Кемеровской области.

Вместе с тем в оккупированный Крым Россией были в спешке переброшены военнослужащие, которых даже не оснастили сухими пайками.

У Путина же на такие маневры войск заявили, что ВС перемещаются "в пределах своей территории" и "ни для кого не представляют никакой угрозы".

На фоне этого и обострения ситуации на Донбассе, ВС Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в приграничных участках страны.