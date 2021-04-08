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Путина вывели из себя: стало известно, как Байден причастен к обострению на Донбассе

Путина вывели из себя: стало известно, как Байден причастен к обострению на Донбассе
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф

Последнее обострение на Донбассе со стороны пророссийских боевиков, угрожающие заявления в адрес Украины и стягивание самой Россией сил и средств к украинским границам является реакцией президента РФ Владимира Путина на ряд неблагоприятных для него и политики Москвы событий, в том числе действия президента США Джо Байдена.

Такое мнение выразил в интервью "Телеграфу" бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.

По его словам, среди причин, раздражающих Путина, становление Джо Байдена президентом США и его жесткая риторика в адрес России.

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"Еще одна – то, что внутри Украины начали, наконец, борьбу с внешними агентами. Это закрытие пороссийских телепомоек, прижатие бизнеса Медведчука и так далее", - говорит Рымарук.

По его словам, также повлияли заявления союзников о возможном предоставлении Украине в ближайшее время Плана действий по членству в НАТО.

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"Всё это выводит Путина из себя. Отвечает она (Россия – ред.) массированными информационными атаками, фейками, а также внушительной игрой мускулами у наших границ. Переброска военной техники и так далее. Ну и, понятно, обострением на Донбассе2, - подытожил Рымарук.

Больше о том, почему Россия нагнетает ситуацию у границ Украины и избегает встречи в нормандском формате, будет ли жарче на Донбассе, что не так с противостоянием на информационном фронте читайте в интервью экс-разведчика Рымарука "Телеграфу": "Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю".

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация о том, что Россия перебрасывает к границам Украины бронетехнику и войска из Кемеровской области.

Вместе с тем в оккупированный Крым Россией были в спешке переброшены военнослужащие, которых даже не оснастили сухими пайками. 

У Путина же на такие маневры войск заявили, что ВС перемещаются "в пределах своей территории" и "ни для кого не представляют никакой угрозы". 

 На фоне этого и обострения ситуации на Донбассе, ВС Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в приграничных участках страны.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Донбасс, Владимир Путин, Войска, Джо Байден, Границы, Обострение, Андрей Рымарук.
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