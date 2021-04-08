Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук

Почему Россия нагнетает ситуацию у границ Украины и избегает встречи в нормандском формате, будет ли жарче на Донбассе, что не так с противостоянием на информационном фронте? На самые горячие темы "Телеграф" пообщался с бывшим разведчиком, начальником военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андреем Рымаруком.

– Угрожающие заявления в адрес Украины, стягивание сил и средств к границам, обострение на Донбассе – почему Россия всё больше нагнетает ситуацию?

– Ряд причин. Байден стал президентом США. Это не новость. Но его жесткая риторика в адрес России – частичная причина того, что сейчас происходит. Еще одна – то, что внутри Украины начали, наконец, борьбу с внешними агентами. Это закрытие пороссийских телепомоек, прижатие бизнеса Медведчука и так далее. Также имеем заявления наших союзников о возможном предоставлении Украине в ближайшее время Плана действий по членству в НАТО. Всё это выводит Путина из себя. Отвечает она массированными информационными атаками, фейками, а также внушительной игрой мускулами у наших границ. Переброска военной техники и так далее. Ну и, понятно, обострением на Донбассе.

– Это обострение будет продолжаться?

– Да, причем по всем фронтам. Это только начало. Месяц назад я прогнозировал это в интервью "Телеграфу". Как видим, прогноз сбывается. Россияне блокируют все переговоры, демонстративно срывают соблюдение так называемого "всеохватывающего режима тишины". Которого не было и нет.

Если говорить о фронте – пациент стабильно тяжелый. Увеличивается количество обстрелов, обе стороны несут внушительные потери. Если сравнивать февраль с мартом, то количество использования запрещенного вооружения в первый месяц весны выросло в 2,5 раза. В апреле цифра станет еще больше. За неполную неделю этого месяца у нас – 65 обстрелов, 4 раненых, 5 погибших. Причем четверо воинов погибли в течение 5-6 апреля. Количество обстрел неустанно растет. Как и география применения запрещенного вооружения. Она размазалась практически по всей линии разграничения. От Золотого до Широкино работают минометы 82-мм и 120-мм. Скорее всего, такие активные боевые действия продляться вплоть до посевной кампании. Потом будет небольшая пауза – и всё по новой. Даже если вдруг в ТКГ договорятся о новом перемирии, вряд ли оно продержится долго.

– Достаточно ли мы реагируем на активизацию информационной войны со стороны России?

– А мы разве реагируем? Россияне запускают в информационное пространство невероятное количество фейков. Транслируют видео техники, которую якобы Украина перебрасывает в зону ООС. А на самом деле – это техника, на которой ребята едут с востока домой, отдыхать. Нас постоянно обвиняют в увеличении количества обстрелов, в "скорой атаке на мирный Донбасс", в убийстве гражданских. Тот же фейк с якобы сброшенной с украинского беспилотника взрывчаткой, убившей мальчика, у нас толком не опровергли. Отреагировали спустя 3-4 дня, когда уже даже глава МИД РФ Лавров растиражировал историю в кремлевской трактовке. Это доказывает, что Украина за 7 лет войны так и не удосужилась достойно информационно противостоять РФ. На реальном фронте научились, а вот на информационном – нет.

И таких вбросов будет чем дальше, тем больше. Власти РФ щупают настроение народа. Поддержит ли очередную агрессию против Украины? А тут еще осенние выборы в Госдуму. Надо как-то оттянуть внимание от внутренних проблем.

– Рискнет ли Путин все же напасть, как считаете?

– Не думаю. Нет такого запроса внутри РФ, как бы людям не промывали мозги. Зато есть вероятность полного краха, если такая атака состоится. Скорее мы видим именно игры мускулами, направленную на двух потребителей. Во-первых, показать Западу и Украине, что Россия будет бороться за Украину в своей орбите – до последнего. Во-вторых, успокоить военных и местное население на оккупированной территории. А там настроения панические. Военные убегают из "армии". Потуги мобилизовать (такой призыв у них, как мне кажется, впервые) тоже провальные. Раньше были военные сборы – неделя-две. Вышли на полигон, постреляли, посчитали по головам, на скольких могут рассчитывать, разошлись. А сейчас ходят по домам-квартирам, пытаются именно мобилизовать. Но люди прячутся от военкомов у родственников.

– Почему Россия всячески избегает встречи в нормандском формате?

– Потому что ее там будут "жучить", как ребенка после двойки в школе. Украина выполнила практически всё, о чём договорились в декабре 2019-го в Париже главы государств нормандской четверки. Россия же не выполнила практически ничего. Более того – в то время как мы открыли два новых КПВВ (в Золотое-4 и Счастье, установив там банкоматы, создав центры предоставления административных услуг), оккупанты даже те пункты пропуска, что работали ранее, заблокировали. Пару раз в неделю открывают один из четырех КПВВ на Донетчине, в районе Новотроицкого. Худо-бедно работает КПВВ "Станица Луганская". Причем даже они – с огромными препонами.

То есть, мы в очередной раз показали, что можем выполнять договоренности, а россияне в очередной раз доказали, что – нет. Потому так и отвиливают от новой встречи.

– Украинская сторона анонсирует смену Минска как площадки для переговоров. Как относишься к этому? Как будет реагировать Россия?

– Украина, как все цивилизованные страны, не признала подтасованные под Лукашенко выборы в Беларуси. И было лишь вопросом времени, когда мы поднимем тему смены места переговоров по Донбассу. Тем более после всё более явно антиукраинской риторики со стороны режима Лукашенко. Пока встречи ТКГ проходят онлайн из-за пандемии. Но она закончится – и нужно будет встречаться вживую. К тому времени Минск уже не должен быть площадкой для переговоров, о чем уже заявили и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, и вице-премьер, глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. И заявили, как по мне, абсолютно верно.

Понятно, что Россия будет информационно шатать тему. Мол, Украина стремится покинуть Минский процесс. Хоть смена места переговоров и формата переговоров – разные вещи. Без сомнения, российские и пророссийские пропагандисты начнут заявлять, что именно официальный Киев не хочет договариваться о завершении войны. Помогать РФ прокачивать эту тему будут люди, которые лоббируют ее интересы в Европарламенте. Италия, Словакия, Австрия. Даже Германия с Францией могут подключиться. Тем важнее нам, как я уже указывал, более серьезно подходить к информационной составляющей. Не просто реагировать на российскую пропаганду, но наносить превентивные удары, формировать свои месседжи, продвигать их.

Без сомнения это будет сложный и интересный год, в том числе в играх на внешнеполитическом поле. Политика – это чередование давления и уступок. Кто какие козыри будут использовать – предугадать сложно. Но что мы играем с шулером, а стало быть – нужно быть всегда готовыми ко всему.