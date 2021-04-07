"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели

Российские войска стягиваются к границам Украины, на Донбассе стали чаще погибать украинские воины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков открыто угрожает, что ситуация на Донбассе ухудшится, если Украина вступит в НАТО. Риски российского вторжения и вероятность вступления Украины в НАТО оценил для "Телеграфа" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"На самом деле никакого нагнетания нет. Появились данные, что РФ перебросила на Кубань и в оккупированный Крым от 4 до 7 тысяч человек. Фактически – по бригаде туда и туда. Сделала это для усиления своей группировки сухопутных войск после проведения в марте учений НАТО "Морской щит" в Черном море. А тема учений была – блокирование распространения вооруженного конфликта с территории полуострова Крым. То есть, НАТО фактически отрабатывало блокировку Крыма. Потому РФ срочно и перебросила свои войска в том направлении", – поясняет Олег Жданов.

По его словам, согласно гособоронзаказу РФ на 21 год, страна-агрессор и так намеревалось сформировать указанные части в районе Кубани и Крыма.

"Но учения НАТО показали, что нужно спешить. Потому формирование новых частей перенесли в глубину России, а оттуда выдернули две бригады, уже укомплектованные и боеспособные, – говорит эксперт. – Идет большая геополитическая игра в "холодную войну". Между РФ и США. В том числе – за Украину. И каждый пытается показать, что он сильнее. Причем для обоих игроков на кону стоит престиж своей страны. Кто проиграет, тот падет на ступень ниже, кто выиграет – будет на вершине мирового господства. Важно понимать, что мы в этой ситуации не разменная монета, а инструмент в руках НАТО, в руках США. Инструмент, с помощью которого наносят болезненные удары по России, направленные на свержение путинского режима".

Олег Жданов подчеркивает – несмотря на заявления о важности членства в НАТО, в обозримом будущем Украина не станет членом Альянса.

"Мы куда интереснее для Запада как буферная зона. Как та страна, которая способна воевать с РФ, не втягивая страны НАТО в активное противостояние. Так что на Россию давят мягкой силой – Украиной. И Путин находится на растяжке. Он очень бы хотел "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть. Ведь для него это будет политическая смерть. А Путина понимает, что не в состоянии выиграть открытую войну. В 2014-м, с огромными потерями, с партизанской войной, возможно. Но не сейчас. И Украина уже другая, и Запад понимает, что происходит. Открытая война практически на территории ЕС – это то, чего не потерпит даже пугливая Европа, которая будет вынуждена разорвать с РФ все отношения. Не говоря уже о действительно убийственных санкция, вероятном эмбарго и так далее", – поясняет Олег Жданов.

Действуя же гибридно, Россия может наступать только с оккупированной части Донбасса. Где как бы "ихтамнет".

"Но в мире все прекрасно понимают, кто на самом деле воюет против Украины со стороны "республик". Так что и этот номер не пройдет, – уверен эксперт. – Не пройдет он еще и потому, что у нас в районе ООС сосредоточены силы примерно вдвое большие, чем сейчас находятся на территории ОРДЛО. А чтобы наступать, нужно иметь 3-4-кратное преимущество. Резюмируя: всё происходящее – это игрища в холодную войну, в результате которой должна произойти смена правящего политического клана в РФ, отстранение Путина и его окружения от власти и, спустя какое-то время, смена политического курса России".

Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид не исключает открытого нападения РФ на Украину.



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