Было всего 23 года: названы имена украинских военных, погибших на Донбассе 6 апреля

Появились имена военных ВСУ, погибших на Донбассе во вторник, 6 апреля – от обстрела боевиков у Невельского (Донецкая область) и у Степного (Донецкая область), где боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве.

Об этом сообщает 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского и 1 отдельная танковая Северская бригада в Facebook.

Так, 6 апреля, около 10.55, во время обстрела противником позиций украинских военных погиб старший лейтенант Владимир Шпак.

"Владимир был родом из Чернигова, с 2018 года стал на защиту Родины, сегодня - он отошел к воинству небесному", - говорится в сообщении 58-й ОМБр.

Также во время выполнения боевой задачи погиб солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады Максим Стеблянко.

"Печальная весть полетела на Лебединщини Сумской области, откуда родом был погибший герой. Максиму навсегда останется 23..." – говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ранее стали известны фамилии бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в понедельник, 5 апреля. Так, во время обстрела боевиков возле Золотого-4, был убит 49-летний младший сержант 92-й ОМБр Виктор Гелебрант, а во время обстрела под Авдеевкой - Владислав Мороз.