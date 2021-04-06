Скачать
Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Харьковская область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА
Харьковская область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА
Украина закупила 10 миллионов доз вакцины Pfizer, но к Зеленскому снова возникли вопросы
Украина закупила 10 миллионов доз вакцины Pfizer, но к Зеленскому снова возникли вопросы
"Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш": Кличко объяснил, что такое медицинский коллапс (видео)
"Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш": Кличко объяснил, что такое медицинский коллапс (видео)
На вокзале под Харьковом парень с ножом напал на толпу: четверо - в больнице
На вокзале под Харьковом парень с ножом напал на толпу: четверо - в больнице

Было всего 23 года: названы имена украинских военных, погибших на Донбассе 6 апреля

Было всего 23 года: названы имена украинских военных, погибших на Донбассе 6 апреля
20:30 Сегодня Телеграф

Появились имена военных ВСУ, погибших на Донбассе во вторник, 6 апреля – от обстрела боевиков у Невельского (Донецкая область) и у Степного (Донецкая область), где боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве.

Об этом сообщает 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского и 1 отдельная танковая Северская бригада в Facebook.

Так, 6 апреля, около 10.55, во время обстрела противником позиций украинских военных погиб старший лейтенант Владимир Шпак.

"Владимир был родом из Чернигова, с 2018 года стал на защиту Родины, сегодня - он отошел к воинству небесному", - говорится в сообщении 58-й ОМБр.

На Донбассе погиб Владимир Шпак

Также во время выполнения боевой задачи погиб солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады Максим Стеблянко.

"Печальная весть полетела на Лебединщини Сумской области, откуда родом был погибший герой. Максиму навсегда останется 23..." – говорится в сообщении.

На Донбассе погиб Максим Стеблянко

Как сообщал "Телеграф", ранее стали известны фамилии бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в понедельник, 5 апреля. Так, во время обстрела боевиков возле Золотого-4, был убит 49-летний младший сержант 92-й ОМБр Виктор Гелебрант, а во время обстрела под Авдеевкой - Владислав Мороз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 209

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Фото, Война на Донбассе, обстелы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая там война с Украиной, нас в**бут в рот: откровения путинского военного попали на видео
02 Задержание украинок за голое фото в Дубае: названы первые имена
03 "Это называется предрассудки": окружение Зеленского раскритиковали за нарушение протокола в Катаре (фото)
04 В Крыму признались в стремительно надвигающейся на полуостров катастрофе
05 Пышногрудая фитнес-модель позировала в нижнем белье в свое 38-летие (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
&quot;Рекламировал режим Путина&quot;: от СБУ потребовали запретить российскому артисту въезд в Украину
"Рекламировал режим Путина": от СБУ потребовали запретить российскому артисту въезд в Украину
В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
Венедиктова пообещала довести дела Медведчука до конца: &quot;У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия&quot;
Венедиктова пообещала довести дела Медведчука до конца: "У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь