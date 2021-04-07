Подтолкнуть Путина к вторжению в Украину могут действия... УПЦ МП: озвучен прогноз

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава украинского государства высказал мнение, что членство в Альянсе поможет закончить войну на Донбассе. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек ухудшение ситуации на Донбассе, если Украина вступит в НАТО.

Усиление истерики со стороны российских пропагандистов, официальных лиц и военных проанализировал для «Телеграфа» директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко.

«Россия, действительно, продолжает нагнетать. И обстановку на дипломатическом фронте, и антиукраинскую-антиамериканскую истерию - в собственном информационном пространстве. Насколько это все серьезно? Раз наши основные союзники более чем обеспокоены ситуацией, значит «Five Eyes» («Пять глаз» – разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США – ред.) располагает какой-то информацией относительно серьезности намерений РФ и ее руководства. В небе над Черным морем ежедневно летают британские и американские самолеты разведчики, контролируя ситуацию», - отмечает Валерий Кравченко.

По его мнению, Путин стремится к достижению ряда целей посредством очередной «маленькой победоносной войны в Украине»: подавить запрос на протест в обществе в связи с Навальным и будущими парламентскими выборами; обвинить Запад во всех бедах русского народа; показать тому же Западу, что Украина (по крайней мере ее русскоговорящая часть) является железной сферой влияния РФ, равно как и Беларусь.

«При желании можно найти еще пару десятков целей, которые Москва может реализовать через ограниченную эскалацию, - считает Валерий Кравченко. – Суть в том, что Путину нужен для старта свой «глайвицкий инцидент» (нападение переодетых в польскую форму гитлеровцев на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц, организованная СС 31 августа 1939 года в рамках широкомасштабной «операции Гиммлер» для создания повода для нападения Германии на Польшу – ред.), достаточно дискредитирующий власть в Украине. Чтобы нашей стране вследствие него не оказывали серьезной военной поддержки страны Запада».

Эксперт призывает внимательно следить сейчас за действиями церковников Московского патриархата.

«В последнее время, они активизировались в Харькове и Одессе в частности. Два этих города – удобные цели. 2 мая – день Пасхи и 7 годовщины пожара в Доме профсоюзов в Одессе. 9 мая – поминальное воскресенье и день победы. Просто невероятное количество скреп «русского мира» и пропагандистских лозунгов можно задействовать одномоментно. Вероятно, РФ будет искать удобный момент для провокаций именно в это окно, так или иначе готовясь использовать прихожан УПЦ МП с этой целью, - прогнозирует Валерий Кравченко. - Украина должна по максимуму использовать месяц подготовки. В конечном счете, даже если это всё блеф Путина и игра мускулами, сближение с НАТО, солидарность с союзниками (США, Польша, Турция, Великобритания, Канада) – наш единственно возможный верный вектор политики. Вероятно, стоит сказать спасибо Путину за сегодняшнее отрезвление украинской власти, избавление от идеализма, которые мы сейчас наблюдаем. Нам нужно реалистично оценивать себя и свое окружение – иначе суверенной Украине не выжить».

Госдеп США на фоне растущего напряжения на Донбассе, а также участившихся маневров российских войск на границе Украины, заявил о своей решительной поддержке Киева.