"Мы отправили этот месседж россиянам": в Госдепе США заявили о поддержке Украины

Вашингтон на фоне растущего напряжения на Донбассе, а также участившихся маневров российских войск на границе Украины, заявил о своей решительной поддержке Киева.

Об этом сообщил спикер Госдепа Нэд Прайс, сообщение которого обнародовано пресс-службой посольства США в Украине.

"Мы поддерживаем Киев, мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", - сказал он.

Отмечается, что это сообщение было разослано на самом высоком правительственном уровне Украине и России.

"Отже, на найвищому урядовому рівні та в різних установах, ми чітко надіслали цей меседж нашим українським колегам, а також і росіянам. Ми підтримуємо Київ, ми підтримуємо нашого партнера Україну перед лицем цього залякування та агресії”, - речник Держдепартаменту США Нед Прайс pic.twitter.com/31YW055Yes — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 6, 2021

Как сообщалось ранее, Россия в спешке перебросила военных в оккупированный Крым. При этом все произошло настолько быстро, что военных даже не успели обеспечить пайком, поэтому они скупают продукты в магазинах.

На фоне этого западные эксперты выражают обеспокоенность наращиванием числа российских войск в Арктике.