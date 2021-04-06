Россия в спешке отправила своих военных в Крым: местные жители открыли подробности (фото, видео)

РФ перебросила свои войска на Крымский полуостров, для "контрольной проверки войск" Южного военного округа. При этом все произошло настолько быстро, что военных даже не успели обеспечить пайком, поэтому они скупают продукты в магазинах.

Об этом 5 апреля сообщили в Центре журналистских расследований.

По словам жителя оккупированной Феодосии, РФ планирует изменить формат 56 бригады ВДВ в десантно-штурмовой полк.

Мужчина рассказал, что с 4 апреля магазины и рынки наполнили "зеленые человечки", только без опознавательных знаков. Военные скупают еду, в том числе и длительного хранения. Прибыли они из Саратова довольно быстро, поэтому пайками их не обеспечили. Очевидец наблюдал, как военны попробовали расплатиться картой на рынке, но получили отказ, после чего двинулись в магазины.

Фото: investigator.org.ua

С его слов, военные сейчас на полигоне отрабатывают слаженность действий с другими подразделениями при наступлении и возможно через месяц большая часть военных вернется назад, но некоторых могут оставить в воинской части на улице "Федько" на остановке "Маяковская".

При этом, жители Крыма обращают внимание на все прибывающую технику ВС РФ, попадающую по Керченскому мосту и трассе "Таврида", которая пересекает полуостров с востока на запад.

Фото: investigator.org.ua

Крымчане также опасаются попасть под ответный огонь, в случае наступления на Украину ВС РФ.

Напомним, что 4 апреля в сети поделились видео с колоннами боевой техники РФ, которая, как заявлено, должна отправиться в Крым.