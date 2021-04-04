Эшелоны не заканчиваются: идущая на Крым военная техника попала на новое видео

В сети появились новые кадры с эшелонами российской боевой техники, которая, как заявлено, должна отправиться в Крым.

Соответствующее видео было обнародовано в твиттер пользователя под никнеймом IgorGirkin.

В сообщении указано, что ролик был записан в городе Канаш в Чувашской республике 4 апреля.

"Эшелоны идут на Крым", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, накануне военные грузовики с заклеенными номерами и артиллерийские орудия были замечены неподалеку от границы Украины в Ростовской области.

На фоне этого в т.н. "ДНР" начали распространять фейки о том, что в арсенал ВСУ на Донбассе поступили фосфорные боеприпасы. А 3 апреля по ресурсам оккупантов начало распространятся сообщение о гибели ребенка вследствие применения ВСУ беспилотника.