Скачать
Воскресенье, 04.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
На фоне маневров войск РФ у границ Украины Зеленский улетает в Катар
На фоне маневров войск РФ у границ Украины Зеленский улетает в Катар
Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов
Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов

Эшелоны не заканчиваются: идущая на Крым военная техника попала на новое видео

Эшелоны не заканчиваются: идущая на Крым военная техника попала на новое видео
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В сети появились новые кадры с эшелонами российской боевой техники, которая, как заявлено, должна отправиться в Крым. 

Соответствующее видео было обнародовано в твиттер пользователя под никнеймом IgorGirkin.

В сообщении указано, что ролик был записан в городе Канаш в Чувашской республике 4 апреля. 

"Эшелоны идут на Крым", - говорится в подписи к видео. 

Как сообщалось ранее, накануне военные грузовики с заклеенными номерами и артиллерийские орудия были замечены неподалеку от границы Украины в Ростовской области. 

Оккупанты объявили о прекращении перемирия на Донбассе

На фоне этого в т.н. "ДНР" начали распространять фейки о том, что в арсенал ВСУ на Донбассе поступили фосфорные боеприпасы. А 3 апреля по ресурсам оккупантов начало распространятся сообщение о гибели ребенка вследствие применения ВСУ беспилотника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,228

Все по теме:

Украина, Россия, Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуа Липа разделась ради искусства (фото)
02 "Россия не хочет мира": Кравчук назвал единственный способ прекратить агрессию Путина
03 Окружение подталкивает Путина к новой войне с Украиной, надеясь таким образом от него избавиться, - профессор Соловей
04 На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)
05 "Выглядит как промо-ролик коррупции": активисты сделали слишком эффектное видео о домах украинских судей и прокуроров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Харьковщине женщина полгода хранила тело мертвого ребенка в сарае
На Харьковщине женщина полгода хранила тело мертвого ребенка в сарае
Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)
Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)
Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди: фото до и после
Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди: фото до и после
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь