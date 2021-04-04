Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов

Представитель террористической "ДНР" Даниил Безсонов в соцсети начал распространять неправдивую информацию о якобы прибытии на Донбасс фосфорных боеприпасов.

Об этом 4 апреля в Твиттере сообщил пользователь "Necro Mancer".

Боевики сообщили, что в Краматорск якобы пришел очередной состав с военным грузом, в четырех вагона которого имеются минометные мины с фосфорным зарядом. По мнению пропагандистов, это якобы подтверждает намерение ВСУ применить химической оружие против оккупантов.

Подтверждений своим словам Безоснов не предоставил, а вброс проиллюстрировал фото, которое было сделано в 2015 году во прибытия одной из бригад ВСУ на полигон Широкий Лан.

Отметим, что применение фосфорного заряда в боеприпасах запретила Женевская конвенция.

О, давненько от бакланов (https://t.co/7njzMLMSBr) фосфора с химкой не было. И даже сумели отзеркалить старое фото (https://t.co/UlmFcmnvlX), мои юные конспираторы #кормимватуговном pic.twitter.com/U3FX2AjZ4J — Necro Mancer (@666_mancer) April 4, 2021

Напомним, что российские пропагандисты и их последователи в террористической "ДНР" ранее часто распространяли фейки о якобы применении украинскими военными фосфорных боеприпасов.

Напомним, 3 апреля вблизи границ с Украиной были замечены военные колонны ВС РФ с заклеенными номерами, многие их которых перевозили артиллерийские орудия.