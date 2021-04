Россия наращивает присутствие в Арктике и испытывает там новейшее оружие: раскрыты подробности

Россия накапливает военную мощь в Арктике и испытывает там свое новейшее оружие.

Об этом идет речь в материале CNN.

Оружейные эксперты выразили особую обеспокоенность относительно нового "супероружия" под названием Посейдон 2M39 - беспилотного робота-торпеды с ядерным реактором, который предназначен для преодоления береговой обороны и уничтожении прибрежной инфраструктуры и городов.

При том, западные эксперты убеждены, что это оружие "очень реальное" и уже может находиться на вооружении.

Спутниковые снимки также указывают на то, что вдоль своего северного побережья Россия наращивает число военных баз, на которых размещает самолеты МиГ-31БМ и новые радиолокационные системы.

Наращивание военной мощи РФ в Арктике происходит на фоне таяния льдов из-за глобального потепления.

"Это имеет значение для Соединенных Штатов и их союзников, не в последнюю очередь потому, что создает возможность проецировать силу до Северной Атлантики", - говорят источники издания.

Также в США опасаются, что Россия хочет таким образом взять под фактический контроль Арктику.

"Россия модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также наращивает свой флот, состоящий из атомных и традиционных ледоколов", - рассказал изданию представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

