Генерал США указал на главный признак того, что Россия готова к новому вторжению

Маневры российских войск возле границ с Украиной являются проверкой Кремлем нового президента США Джо Байдена на решительность, а о готовности России начать полномасштабное вторжение в Украину можно будет говорить, когда та развернет на границе полевые госпитали.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет ТСН.

"Кремль проверяет, насколько Байден предан идее суверенитета Украины и ее поддержке", - говорит он.

Вместе с тем, он предупредил, что Москва ищет возможности для начала наступления, а потому ВСУ стоит быть осторожными, чтобы не дать повод, которым россияне смогут мгновенно воспользоваться.

Ходжес указывает, что по данным военных аналитиков, лучшим временем для вторжения будет сентябрь этого года. Тогда в РФ пройдут воинские учения "Запад - 2021". Ними можно удобно прикрыть подготовку к наступлению.

Впрочем, наличие войск на границе не значит, что они обеспечены всем необходимым - топливом, боеприпасами или полевыми госпиталями.

"Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение это то, к чему готовы российские войска", - отметил Ходжес.

Однако он указывает, что долгосрочной целью России является изоляция Украины от Черного моря, то есть, захват Одессы, Мариуполя и Бердянска.

Как сообщалось ранее, к границам Украины Россия перебрасывает бронетехнику из Кемеровской области.