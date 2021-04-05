Скачать
Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
Домашние видеокамеры засняли убийство хозяина коттеджа "другом", приглашенным для интима (видео 18+)
Домашние видеокамеры засняли убийство хозяина коттеджа "другом", приглашенным для интима (видео 18+)
Затолкали в машину и увезли: похищение Чауса в Молдове попало на видео
Затолкали в машину и увезли: похищение Чауса в Молдове попало на видео
Кличко заговорил о введении чрезвычайного положения в Киеве
Кличко заговорил о введении чрезвычайного положения в Киеве

Генерал США указал на главный признак того, что Россия готова к новому вторжению

Генерал США указал на главный признак того, что Россия готова к новому вторжению
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф

Маневры российских войск возле границ с Украиной являются проверкой Кремлем нового президента США Джо Байдена на решительность, а о готовности России начать полномасштабное вторжение в Украину можно будет говорить, когда та развернет на границе полевые госпитали. 

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет ТСН

"Кремль проверяет, насколько Байден предан идее суверенитета Украины и ее поддержке", - говорит он. 

Вместе с тем, он предупредил, что Москва ищет возможности для начала наступления, а потому ВСУ стоит быть осторожными, чтобы не дать повод, которым россияне смогут мгновенно воспользоваться. 

Ходжес указывает, что по данным военных аналитиков, лучшим временем для вторжения будет сентябрь этого года. Тогда в РФ пройдут воинские учения "Запад - 2021". Ними можно удобно прикрыть подготовку к наступлению. 

Впрочем, наличие войск на границе не значит, что они обеспечены всем необходимым - топливом, боеприпасами или полевыми госпиталями. 

"Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение это то, к чему готовы российские войска", - отметил Ходжес. 

Однако он указывает, что долгосрочной целью России является изоляция Украины от Черного моря, то есть, захват Одессы, Мариуполя и Бердянска. 

Как сообщалось ранее, к границам Украины Россия перебрасывает бронетехнику из Кемеровской области

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 326

Все по теме:

Украина, Россия, Бен Ходжес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нашлась женщина-капитан из Египта, которую обвинили в блокировании Суэцкого канала (фото)
02 Стало известно, какие войска Путин перебрасывает к границе с Украиной (фото и карты)
03 В ОАЭ 17 девушек устроили обнаженку на балконе небоскреба, среди них - украинки (видео, фото 18+)
04 Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина
05 "Бункерный дедушка": пресс-служба Кремля допустила промах и показала Путина "без фильтров" (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увидели &quot;свет в конце тоннеля&quot; в переговорах с МВФ
В Украине увидели "свет в конце тоннеля" в переговорах с МВФ
В НАТО заговорили на украинском языке
В НАТО заговорили на украинском языке
Генерал США указал на главный признак того, что Россия готова к новому вторжению
Генерал США указал на главный признак того, что Россия готова к новому вторжению
На Львовщине подросток случайно выстрелил себе в грудь из пневмата (фото)
На Львовщине подросток случайно выстрелил себе в грудь из пневмата (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь