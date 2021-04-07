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Среда, 07.04.2021
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Кремль ошибается, думая, что обострение на фронте сделает Украину более договороспособной, – глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
Кремль ошибается, думая, что обострение на фронте сделает Украину более договороспособной, – глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
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Кремль ошибается, думая, что обострение на фронте сделает Украину более договороспособной, – глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай

Кремль ошибается, думая, что обострение на фронте сделает Украину более договороспособной, – глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
07:07 Сегодня Телеграф

Несмотря на сложную ситуацию, обстрелы и обострение на Донбассе, подконтрольная часть Луганской области развивается и привлекает серьезные инвестиции. О войне и мире, звонке Байдена и тревожных звоночках на фронте "Телеграф" побеседовал с председателем Луганской областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем.

– Обострение на Донбассе, российские маневры у наших границ, админграницы с Крымом и у линии разграничения. Что происходит и почему?

– Я уверен, что Россия специально играет на обострение конфликта. Ей ведь, чем хуже у нас – тем лучше. По мнению Кремля, чем жарче на фронте, тем договороспособнее будет украинская власть. Ошибочное мнение. Наши военные готовы дать отпор. И в случае прямой агрессии, и в формате гибридных угроз. Тем более, если будут попытки прорыва разделительной линии.

Мы не готовы поступаться суверенитетом, "прогибаться" под "хотелки" Путина и Ко. Никто не пойдет на прямые переговоры с представителями ОРДЛО и легитимизацию созданных Россией квазиобразований.

Прогнозировать действия Кремля сложно. Но ожидать от российских оккупационных властей можно всего. Могут просто поиграть мускулами, могут усилить обстрелы или еще какую-то подлость сделать. Действуют, как обычно: открывают провокационный огонь с целью вызвать "ответку", зафиксировать ее и показывать мировому сообществу, что Украина – "агрессор", напавшая на "мирные республики". Старые, пропагандистские штампы.

– Насколько важна в ракурсе ситуации на Донбассе первая телефонная беседа Зеленского и Байденом. Как оцениваете ее итоги?

– Сам факт телефонного звонка от президента Байдена оцениваю, безусловно, положительно. Мы получили заверения в поддержке со стороны США не только от него, но и от топ-чиновников и политиков, включая глав Госдепа и Минобороны. Все они открыто заявили, что поддерживают Украину и вместе с нами противостоят России. Получен четкий сигнал, что в случае откровенной агрессии, нам помогут.

Уверен, эти предупреждения Путину о том, что Украину не оставят один на один с беснующейся Россией, дошли до адресата. Введение санкций, как бы не бравировала российская пропаганда (мол, ничего не происходит, мы лишь крепчаем), делает свое дело. В РФ растут протестные настроения, усугубляемые корона-кризисом. Очередная порция санкций, вполне прогнозируемая, в случае нагнетания ситуации, ускорит падение путинского режима. Думаю, там это понимали и раньше, но после звона Байдена Зеленскому – поняли окончательно.

– И всё же – есть ли риск большей эскалации на Донбассе и не только?

– С неадекватным соседом всегда существуют риски. И в жизни, и в геополитике. Зеленский сделал всё для мирного урегулирования конфликта. Оппоненты часто говорили, что не нужно даже пытаться договориться с РФ. Но мы прошли этот путь, организовали большое количество переговоров, и продемонстрировали всему миру готовность урегулировать ситуацию мирным путем. Мы выбили из рук Кремля козырь о том, что Украина не стремится к миру.

К тому же, мы получили более полугода относительного перемирия. С августа 2020-го по январь 2021 количество и интенсивность обстрелов снизились в разы. К сожалению, дальше оккупанты начали наращивать обстрелы, пытаясь вынудить Киев сесть за стол переговоров с кремлевскими марионетками из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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– Первый вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников предложил провести гуманитарное разминирование и разблокировать работу КПВВ накануне Пасхи (в этом году приходится на 2 мая). Есть ли вероятность, что это удастся сделать? Что может помешать – и почему?

– С нашей стороны все КПВВ открыты. Более того, на Луганщине появились новые – в районе Счастья и Золотого. Все вопросы – к оккупантам, которые блокируют работу старых КПВВ на Донетчине и не открывают со своей стороны новые – на Луганщине. Одна из причин, по мнению экспертов, – экономическая. На той стороне наживаются на перевозках через Россию и обнале за определенный процент пенсий, когда пачками везут чужие банковские карточки. Существуют и социально-политические аспекты. В ОРДЛО пытаются разрушать связи с подконтрольной территорией, чтобы вынужденно оставшиеся там граждане Украины не замечали, насколько низкое у них качество жизни.

– Насколько деградировала часть Луганщины, находящаяся по ту сторону линии разграничения?

– Точных данных нет, но общаясь с людьми, которые переходят через КПВВ, мониторя соцсети, знаем, что многие предприятия вывезены в РФ или порезаны на металл. Закрылось большинство шахт, масса людей остались без работы. Вполне вероятно, это делается для пополнения рядов боевиков (есть данные, что в последнее время контракт подписывают уже не на полгода, а на три года) или для отправки в РФ дешевой рабсилы.

– На Украину накатывает очередной локдаун из-за третьей волны коронавируса. Как обстоят дела на Луганщине?

– По темпам вакцинации область – среди лидеров в Украине. Мобильные группы постоянно в разъездах. На центральном уровне принято решение: если область входит в "красную зону", то будет помощь от государства в размере 8 тысяч грн ФОПам и их работникам. А местные власти будут "добивать" эту сумму до средней зарплаты в регионе. В Луганской области это – 11,5 тысячи грн. То есть, мы из местных бюджетов будем доплачивать 3,5 тыс. грн. При этом искренне надеюсь, что нам удастся избежать попадания в "красную зону".

– Как часто общаетесь с губернатором Донецкой области Павлом Кириленко? В чём ситуация там лучше (хуже), чем на Луганщине?

– Общаемся достаточно часто. Через день – так точно. На подконтрольной части Донецкой области остались большие города – Мариуполь, Краматорск. И бюджет там в разы больше, чем у нас. Но при этом больше людей и, соответственно, – проблем. Даже в ракурсе пандемии коронавируса – заболеваемость распространяется быстрее в больших городах. Потому и темпы распространения КОВИД нас куда медленнее, чем у соседей.

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– Вы – активны в Фейбуке. Оперативно отвечаете на вопросы. Почему выбрали такой вариант общения? Оправдывает ли он себя?

– Оправдывает, однозначно. Это максимально быстрая коммуникация. Не жду, пока кто-то напишет запрос. Быть одновременно везде невозможно, как и знать всю проблематику. Что происходит в Троицком – в одном краю региона? А что в Меловом – в другом? Фейсбук позволяет это узнать и быстро отреагировать. Проблемные вопросы, связанные с землей, газом, транспортом – есть возможность решить их, пока ситуация не стала критической. И соцсети в этом смысле помогают.

– Кого и за что блокируете?

– Блокирую только, когда человек скатывается к откровенному хамству. Не боюсь критики, если она конструктивна. Это где-то даже подсказка, помощь. Но когда люди переходят на личности, хамят, делаю предупреждения. Если не вняли – блокирую.

– Если развить тему критики… Группа народных депутатов-мажоритарщиков Луганской области (Сергей Шахов, Сергей Вельможный и Александр Сухов от партии "Наш край") требуют от Президента, чтобы он Вас уволил за якобы недостаточно эффективное противодействие масштабным пожарам на Луганщине в 2020 году. Что ответите на подобные обвинения?

– Думаю, практически вся Луганщина знает "цену" этим депутатам. Они ничего не хотят делать в области, не стремятся помогать населению, которое, по наивности, голосовало за них. Для этих "избранников" главное – поставить везде своих людей и иметь дивиденды. А идея "фикс" – поставить управляемого главу ОВГА. В самом начале моей каденции я встречался с ними, хотя и знал цену этой компании. Предлагал вместе работать над развитием области. Но с их стороны никакой помощи не было. Только необоснованные обвинения и подковерные игры. Начиная с первого пожара, а мы пережили две огненные стихии, и до сегодня, ни одного предложения о помощи от этой группы не было. Это популисты, которые сотрудничали (и, вероятно, сотрудничают) с Медведчуком. Они чаще блокируют инициативы, направленные на улучшение ситуации в регионе, нежели поддерживают их. Думаю, всё больше жителей Луганской области прозревают и понимают, что из себя представляют Шахов и Ко.

– Какие серьезные инфраструктурные проекты могут в обозримом будущем воплотиться в регионе?

– Если Минфин подтвердит 15% гарантий государства, то начнем с помощью инвесторов реализацию строительства областной больницы в Северодонецке. В данный момент она на нашей территории есть лишь де-юре, разбросана по разным корпусам в разных городах.

Еще один важнейшей проект – строительство железнодорожной "перемычки" Лантратовка - Кондрашевская-Новая длиной около 60 км. Это позволит нам присоединиться к железнодорожной системе Украины. Инвестировать в строительство под госгарантии готов Всемирный банк.

Возможно, успеем, реализовать в этом году строительство первого этапа троллейбусного сообщения между Северодонецком и Лисичанском.

В прошлом году сумели запустить Кременскую подстанцию, которая позволила не говорить о Луганской области как об энергетическом острове, а так было раньше. Вся инфраструктура региона (канализация, водопровод) – наследие СССР. Часть давно отжила свой век, часть рассчитана на обслуживание огромных предприятий. Война, долги неподконтрольной территории, огромные затраты приводят к колоссальным убыткам. Потому мы так рады, что договорились с Францией в марте этого года об инвестициях в размере 70 млн евро на модернизацию Попаснянского водоканала. Это будет дешевый кредит и хорошие условия на 40 лет. Причем первые 10 лет – льготный период. Переговоры велись около года, было много встреч, приезжали мониторинговые группы. И вот – соглашение достигнуто. Надеюсь, в течение двух лет получим стабильное водоснабжение.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Луганская область, Донбасс, Интервью, Сергей Гайдай, Луганская ОВГА.
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