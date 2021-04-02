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Предатель Украины поссорился с боевиками "ЛНР" и сбежал прямо в руки СБУ (фото)

Предатель Украины поссорился с боевиками "ЛНР" и сбежал прямо в руки СБУ (фото)
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Один из главарей т.н. "ЛНР" поссорился из "руководством"  и сбежал на подконтрольную территорию, где его приняли сотрудники Службы безопасности Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

"СБУ задержала террориста, который воевал на Донбассе и причастен к убийству сотрудника Службы", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что его задержали в Днепропетровской области. 

Мужчина перешел на сторону боевиков в 2014 году и возглавил группу, которая причастна к ряду диверсий, а также к тяжелым преступлениям против мирного населения. 

"Из-за конфликта с "руководством" боевиков, злоумышленник сбежал из "ЛНР" на подконтрольную украинским властям территорию, где и был задержан", - говорят в СБУ. 

Боевику было сообщено подозрение по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. 

Как сообщалось ранее, Россия стягивает к границе Украины свои войска, а в оккупированном Луганске снова были замечены колонны российской военной техники.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, Днепропетровская область, ОРДЛО.
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