Переплавили рельсы на скрепы: в сети показали, во что превратился Луганск за годы войны

В сети поделились кадрами из оккупированного РФ Луганска, показав насколько изменился город за годы войны. За последние года электрички перестали ходить в населенном пункте.

Об этом сообщил журналист и участник переговорного процесса в ТКГ Денис Казанский в Твиттер.

Он также поделился видео с одной из улиц оккупированного города.

На самом видео представлена улица Артема, на которой оккупанты уже успели перелопатить почти всю проезжую часть и снять рельсы для трамвая. Поэтому теперь трамваи в городе не ходят, поскольку такая ситуация практически по всему Луганску.

Луганск, улица Артема. В довоенные украинские времена тут ходил трамвай. Теперь трамвай уничтожили, рельсы выкорчевали и порезали на металл. Вместо улицы - говнище.



Надеюсь, фанаты русского мира счастливы.#русскиймир pic.twitter.com/PZ5n2VGVUr — Денис Казанський (@den_kazansky) January 26, 2021

В свою очередь пользователи сети также не остались в стороне и прокомментировали ситуацию в Луганске.

Некоторые шутили, другие высказывали недовольство.

Стоит напомнить, что ранее, 21 января в сети появился снимок трамвайного парка в Луганске, на котором трамваи стоят бесхозные и покрытые снегом.