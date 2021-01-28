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Переплавили рельсы на скрепы: в сети показали, во что превратился Луганск за годы войны

Переплавили рельсы на скрепы: в сети показали, во что превратился Луганск за годы войны
04:36 Сегодня Телеграф

В сети поделились кадрами из оккупированного РФ Луганска, показав насколько изменился город за годы войны. За последние года электрички перестали ходить в населенном пункте.

Об этом сообщил журналист и участник переговорного процесса в ТКГ Денис Казанский в Твиттер.

Он также поделился видео с одной из улиц оккупированного города.

На самом видео представлена улица Артема, на которой оккупанты уже успели перелопатить почти всю проезжую часть и снять рельсы для трамвая. Поэтому теперь трамваи в городе не ходят, поскольку такая ситуация практически по всему Луганску.

В свою очередь пользователи сети также не остались в стороне и прокомментировали ситуацию в Луганске.

Некоторые шутили, другие высказывали недовольство.

комент

коментарий

Стоит напомнить, что ранее, 21 января в сети появился снимок трамвайного парка в Луганске, на котором трамваи стоят бесхозные и покрытые снегом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Луганск.
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