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Зеленский анонсировал строительство полностью нового гражданского аэропорта для Донецкой и Луганской областей

Зеленский анонсировал строительство полностью нового гражданского аэропорта для Донецкой и Луганской областей
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить новый гражданский аэропорт для Донецкой и Луганской областей.

Об этом Зеленский сказал, общаясь с журналистами во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник, 22 февраля.

"На Донбассе, между Луганской и Донецкой областями, сейчас будут искать также точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сказал он.

На уточняющий вопрос о целевом назначении будущего аэропорта Зеленский сказал: "Именно для гражданских (самолетов – ред.)".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 442

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Аэропорт, Донбасс, Владимир Зеленский.
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