Зеленский анонсировал строительство полностью нового гражданского аэропорта для Донецкой и Луганской областей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить новый гражданский аэропорт для Донецкой и Луганской областей.

Об этом Зеленский сказал, общаясь с журналистами во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник, 22 февраля.

"На Донбассе, между Луганской и Донецкой областями, сейчас будут искать также точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сказал он.

На уточняющий вопрос о целевом назначении будущего аэропорта Зеленский сказал: "Именно для гражданских (самолетов – ред.)".