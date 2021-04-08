Боевики усиливают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли новые потери

Российские вооруженные формирования на Донбассе усиливают обстрелы украинских позиции и гражданской инфраструктуры и наращивают их интенсивность, в результате чего ВСУ несут потери. В частности, вследствие ночных обстрелов погиб украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 8 апреля, утром.

Так, за период времени с начала суток четверга и до 7:00 со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры.

"Так, недалеко населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

В районе н.п.Водяное российские наемники совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - добавили в пресс-центре ООС.

Как сообщалось, после того, как 7 апреля из-за манипуляций России было сорвано срочное заседание ТКГ по Донбассу, вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов, в результате чего ВСУ понесли потери.

Всего же за прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РФ.