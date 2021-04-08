После дипломатического провала России в ТКГ боевики обстреляли украинских защитников, есть раненый

После завершившегося безрезультатно заседания Трехсторонней контактной группы в среду, 7 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов, в результате чего ВСУ понесли потери.

Об этом сообщается на странице Оперативно-тактические группировки "Схід" в соцсети Facebook поздно вечером в среду.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открыли огонь. О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Помимо этого Украинская сторона СЦКК сообщает об увеличении огневых провокаций со стороны вооруженных формирований РФ вдоль всей линии разграничения, а также дальнейшем тиражировании ложной информации с целью дискредитации ВСУ накануне инициированного украинской стороной внеочередного заседания ТКГ.

В частности, 6 апреля, российские наемники распространяли фейки о якобы обстреле ВСУ насосной станции вблизи н.п. Васильевка на оккупированной части Донецкой области.

"Вооруженные формирования Российской Федерации, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины, расположенные в районе населенного пункта Новоселовка, в то же время намеренно обстреляли насосную станцию первого подъема, незначительно повредив линию электропередач, которая обеспечивает ее работу", - говорится в сообщении.

В результате повреждений ЛЭП была прекращена подача воды в десятки находящихся на подконтрольной Украине территории населенных пунктов, в которых проживает более четверти миллиона человек. Сразу после обстрела в информационном пространстве ОРДО оккупанты начали тиражировать обвинения в сторону ВСУ.

Как сообщалось, 7 апреля из-за манипуляций России было сорвано срочное заседание ТКГ по Донбассу.