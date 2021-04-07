ТКГ собирается на срочное заседание по Донбассу: что произошло

Участники Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу соберутся в среду,7 апреля, на внеочередное экстренное заседание. Встреча начнется в 15.00 по киевскому времени и пройдет в онлайн-формате.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Поводом станет обсуждение возврата к договорённостям между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года.

"В повестке, в первую очередь, безопасность. Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время всё чаще и чаще, причём грубо нарушается, с трагическими последствиями", - отметил Арестович.

Он также упомянул большое количество погибших на Донбассе за последние дни. До этого глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук передал требование представителю действующего председателя ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау о созыве внеочередного экстренного заседания ТКГ. Причиной стала гибель троих бойцов ВСУ и ранение мирного жителя.

Напомним, ранее Леонид Кравчук требовал исключить так называемого "эксперта" боевиков "ДНР" Майи Пироговой из переговоров. А министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил об отказе украинской делегации ехать на переговоры в Минск.