Резников сделал категорическое заявление о будущем переговоров по Донбассу в Минске

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не будет посещать Минск для проведения переговоров и встреч в очном формате после отмены карантина, поскольку у Украины больше нет доверия к Беларуси.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 5 апреля, вечером.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город", - сказал Резников.

По его словам, поскольку сейчас Беларусь находится под влиянием России, то и доверия к этой стране нет.

В связи с карантинными ограничениями заседания ТКГ и подгрупп в рамках Минского переговорного процесса еще с прошлого года проходят в режиме видеоконференций.

Как сообщалось, 3 апреля глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук объявил о демарше в ТКГ.