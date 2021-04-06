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Резников сделал категорическое заявление о будущем переговоров по Донбассу в Минске

Резников сделал категорическое заявление о будущем переговоров по Донбассу в Минске
09:33 Сегодня Телеграф Слово и Дело

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не будет посещать Минск для проведения переговоров и встреч в очном формате после отмены карантина, поскольку у Украины больше нет доверия к Беларуси.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 5 апреля, вечером.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город", - сказал Резников.

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По его словам, поскольку сейчас Беларусь находится под влиянием России, то и доверия к этой стране нет.

В связи с карантинными ограничениями заседания ТКГ и подгрупп в рамках Минского переговорного процесса еще с прошлого года проходят в режиме видеоконференций.

Как сообщалось, 3 апреля глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук объявил о демарше в ТКГ.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Переговоры, Минск, Алексей Резников, Недоверие, ТКГ.
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