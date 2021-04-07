Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль

Президент России Владимир Путин по-настоящему боится только США и их участия в переговорном процессе по Донбассу, в связи с чем, и создает новый всплеск эскалации в зоне военного конфликта.

Такое мнение в интервью "Гордону" высказал эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Кремль всерьез воспринимает только США. Франции и Германии недостаточно. И Европейский союз тоже не включен в процесс урегулирования. Поэтому нормандский формат действительно нуждается в расширении. Например, посол Вершбоу предложил пять разных форматов, которые возможны. Любой формат переговоров, чтобы он был эффективным, должен включать в себя США. И формат – не главное для Америки, главное – чтобы она была включена в переговорный процесс, - сказал он.

По словам Аслунда, именно поэтому Россия против расширения нормандской четверки за счет американской стороны.

"Если бы Кремль хотел эффективных переговоров, то он пожелал бы увидеть за столом и США, потому что он не принял бы гарантии от Франции и Германии всерьез", – резюмировал эксперт, отметив, что "Кремль испугался, что США действительно начнут эффективно содействовать Украине".

По мнению эксперта, США могут "не только подключатся к переговорному процессу по разрешению украинско-российского военного конфликта, но и будут активно действовать, чтобы Россия ушла из оккупированных районов".

Как сообщалось, Германии и Франции явно не нравится идея подключения США в состав "нормандской четверки". Подробнее об этом в материале "Телеграфа": Макрону и Меркель невыгодно привлекать США к переговорам по Донбассу, но это нужно Украине.