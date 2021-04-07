Макрону и Меркель невыгодно привлекать США к переговорам по Донбассу, но это нужно Украине

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что нормандский формат может быть изменен – и допускает участие США в переговорах по урегулированию конфликта.

Реально ли это? Как может реагировать РФ, которая нагнетает обстановку? Своим мнением с «Телеграфом» поделился политолог, кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

«Естественно, Россия будет выступать против изменения Нормандского формата за счет присоединения Соединенных Штатов, которые изменят, в таком случае, баланс сил в сторону Украины. Хотя формально США не только имеют право, но и обязаны принимать участие в консультациях по восстановлению суверенитета и государственной целостности Украины, согласно Будапештскому меморандуму», - отмечает Максим Яли.

По его мнению, Германия и ЕС также не особо поддержат эту идею, прекрасно понимая, что в таком случае решение конфликта может быть отложено во времени.

«Ведь давить на Зеленского и требовать от него выполнять антигосударственные, по сути, Минские соглашения, втроем с Путиным гораздо проще, чем когда за спиной у Украины будут стоять Соединенные Штаты - со своими интересами, не совпадающими полностью ни с одной из сторон. У Макрона не за горами выборы на второй срок. И лавры миротворца европейского конфликта ему совсем не повредят для переизбрания», - подчеркивает Максим Яли.

Да и Ангеле Меркель, которая уже заявила, что покидает пост канцлера, хотелось бы уйти красиво. Вот только – не всё, что хорошо Меркель и Макрону, хорошо Украине.

«Ну и главное - а есть ли такое желание участвовать в таких переговорах у самих США? Ведь Байден прекрасно осознает все риски от большей вовлеченности в урегулирование российско- украинского конфликта. Еще не забыты перипетии минувшей президентской кампании в США, в которой команда Трампа активно использовала тему "украинского наследия" Байдена и его сына - для дискредитации оппонента. И еще не все точки над "і" расставлены. Поэтому у меня есть серьезные сомнения в том, что Вашингтон готов уже сейчас присоединяться к переговорам в Нормандском формате. Ничто не мешает обсуждать Байдену тему урегулирования конфликта на Донбассе в двусторонней формате, что он уже успел сделать даже с Путиным в телефонном разговоре», - заключает Максим Яли.

Напомним, что в пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он прошел на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины и не только.

При этом, актуализировались разговоры о возможном переносе переговоров ТКГ из Минска в Варшаву.