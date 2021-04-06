Кравчук высказался за перенос переговоров ТКГ в Польшу: "Если Минск - я на следующий день заявление напишу"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров из Минска в другой город "в нейтральной и демократической стране", на роль которой Беларусь не подходит.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, если говорить о странах бывшего социалистического лагеря, то таковой страной могла бы выступить Польша.

Кравчук отметил, что Украина и Польша не всегда были партнерами, а в истории отношений двух стран были как и сложности, так и времена дружбы.

"Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это (перенос переговоров ТКГ, - ред) было бы нормально", - сказал Кравчук.

Впрочем, он отметил, что скорее всего Россия не позволит этого, так как ей необходимо присутствие на переговорах людей из ОРДЛО, а "их вывозить за пределы нашей территории будет непросто".

Также Кравчук подчеркнул, что другого пути нет и Украина не согласится на Минск.

"Если Минск - я на следующий день заявление напишу об увольнении с должности", - заявил он.

Как сообщалось ранее, 3 апреля Кравчук объявил о демарше в ТКГ.

А позже о том, что украинская делегация не будет посещать Минск заявил и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.