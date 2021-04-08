Козак пригрозил Украине "концом", вспомнив о Сребренице

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который ранее возмущался разрешением Минобороны для украинских военных самостоятельно принимать решение об открытии огня на Донбассе, заявил, что если ВСУ станут инициатором открытых боевых действий на Донбассе, то это станет началом конца Украины.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в таком случае Россия не оставит подобное без ответа, поскольку якобы всегда стоит на защите у своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим.

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал он.

По мнению Козака, поездка президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс не станет поводом для нового обострения на Донбассе.

"Я не думаю, что его (Зеленского, - Авт.) поездка на Донбасс будет связана с обострением", - сказал Козак, назвав эту рабочую поездку Зеленского с игрой детей со спичками и "трудно предсказать, до чего эти дети доиграются".

Причем здесь Сребреница?

Отметим, то Путин часто сравнивает Донбасс с Сребреницей. Речь идет вот о чем. В июле 1995 года, когда Боснийская война приближалась к концу - боснийско-сербские формирования похитили и убили около 8000 мусульман. Эта расправа считается самым ужасным военным преступлением в Европе со времен окончания Второй мировой войны. В этом контексте Путин считает, что возвращение Украине контроля над оккупированным Донбассом, может привести к трагедии, подобной этой.

Как сообщал "Телеграф", ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация на Донбассе ухудшится, если Украина вступит в НАТО.