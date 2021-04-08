Зеленский приехал с Ермаком на Донбасс: первое фото и детали

Из-за участившихся случаев нарушения режима "тишины" президент Владимир Зеленский вместе с главой ОП Андреем Ермаком прибыли на Донбасс в рамках рабочей поездки.

Об этом 8 апреля сообщили на сайте Зеленского.

Зеленский планирует посетить передовые позиции, где боевики стали чаще нарушать режим перемирия и проводить обстрелы. Те позиции, где в результате атак противника погибали и получали ранения множество солдат Украины.

Президент совершил поездку для общения с военными и чтобы поддержать их боевой дух.

Глава государства уже успел встретиться с частью защитников на передовой.

Фото с места событий:

Напомним, что 8 апреля в результате обстрела позиций ВСУ погиб военный, который получил пулю в голову.