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"Не захотели бархатную оккупацию - готовьтесь к военной". Какие сценарии Россия может разыграть, окружив Украину

"Не захотели бархатную оккупацию - готовьтесь к военной". Какие сценарии Россия может разыграть, окружив Украину
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф

Блогер Сергей Наумович выразил мнение, что план России по "бархатной оккупации" Украины провалился, а потому на Донбассе происходит обострение, а Кремль перебрасывает войска к границе.

О том, какие есть варианты дальнейшего развития событий, он написал у себя в Фейсбук.

"Штош, мы окружены. Запоребрик стягивает войска по периметру нашей границы. Сообщается даже о передвижениях бронетехники в Приднестровье и Беларуси. Понятно, что это реакция на срыв "бархатной оккупации". Это когда скупаются СМИ, эксперты, блогеры, политики, чиновники, происходит идеологическая подготовка, в уши населению заливаются нужная доза нарративов и на выборах львиную долю парламента получает представитель Кремля. РНБО полностью разрушила эти планы и даже перекрыла значительную часть потоков финансирования. "Не хотите бархатную оккупацию — готовьтесь к военной", подумали в Кремле. По принципу "Не можешь влюбить — купи. Не можешь купить — убей".

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Для всех, думаю, очевидно, что сценарии тут такие:

• Стягивание техники к нашим границам необходимо лишь для давления при различных переговорах с Украиной, для шантажа Банковой. Блеф с элементами "это же не блеф!" Не более.

• "Шахтеры и трактористы" из ОРДЛО успешно перемещают линию соприкосновения на несколько километров в нашу сторону и здравствуй, "Минск-3", Медведчука (или Бойко) назначают премьер-министром Украины, в АРК по каналу потекла долгожданная вода.

• В условиях окружения активизируются различные "активисты русского мира" на подконтрольной Киеву территории юго-востока, происходят откровенные провокации. Если будет задействован этот план, то ждём 2 мая в Одессе. Там традиционно пройдут мероприятия, посвящённые годовщине известных трагических событий семь лет назад. Если в этот день будет замечен сценарий дестабилизации, то тогда 9 мая ждём более жёсткие сюрпризы также и в других городах юго-востока. Пример: шествие "бессмертный полк" в Славянске, происходит теракт с помощью нанятого "патриота", несколько десятков погибших и президент рф "с целью зашиты мира и стабильности на территориях компактного проживания русскоязычных граждан Украины" вводит "миротворческий контингент", россияне самостоятельно открывают Северо-крымский канал. В этих условиях центральной власти необходимо обеспечить жёсткий запрет на любые массовые мероприятия в эти даты, перекрыть центры городов, эффективно пресекать любые провокации в самом зародыше. Действовать превентивно и на опережение.

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В любом случае это как минимум неприятно. Естественно, что иностранные инвесторы начинают вывод средств, привлечь заемные средства с помощью, например, евробондов, станет сложно. Особенно противно наблюдать за российскими "либералами". Что-то ни одной протестной акции против стягивания войск к нашим границам не наблюдается. Шендерович, например, вчера заявил, что ему волноваться нечего, ведь он не призывник. Таки да — "никогда мы не будем братьями",- написал он.

Как сообщалось ранее, политолог Лилия Шевцова объяснила, почему Россия не может просто уйти из Украины и в чем заключается сложность урегулирования конфликта на Донбассе. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Донбасс, Сергей Наумович.
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