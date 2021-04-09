У Путина предрекли Украине "резню" и заговорили о своем вмешательстве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление по ситуации на Донбассе и внезапно вспомнил о резне в Сребренице. Соответствующее заявление приводит издание "Дождь".

По словам Пескова, на сегодняшний день ситуация на линии разграничения в Украине нестабильная и все идет к тому, что в любой момент могут начаться полномасштабные боевые действия.

"Украинская сторона не отвергает полностью мысль в силовом решении собственной проблемы с юго-востоком. В случае начала боевых действий и потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира не останется в стороне, и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось. Я еще раз повторяю, что все страны мира и европейские страны будут этому всячески противодействовать в случае повторения Сребреницы. На основании того, чтобы избежать массовой гибели людей", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, почему вдруг Песков вспомнил о резне в Сребренице, тот перечислил традиционные кремлевские "страшилки" о "доминировании националистических настроений в Украине" и якобы разжигании в стране ненависти среди народа к так называемым "народным республикам".

"В Кремле есть опасения, что в Украине возобновится гражданская война и если у наших границ возобновится гражданская война, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации", - сказал Песков.

Напоследок пресс-секретарь Путина также повторил ранее высказанный Кремлем месседж о том, что Россия якобы "не угрожала и не угрожает ни одной стране мира". При этом в РФ "обеспокоены эскалацией напряженности в Украине".

Отметим, что резня в Сребренице - одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991—1999 годов (Война в Хорватии и Боснийская война). Самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны, в результате которого погибло около 8000 боснийских мусульман Сребреницы.

Примечательно, что буквально накануне, 8 апреля, замглавы администрации президента РФ Тарас Козак также вспомнил о резне в Сребренице в контексте Донбасса.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 15 раз открыли огонь по позициям ВСУ: погиб украинский военный.