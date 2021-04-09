"Так много их не было с 2014 года": США взволнованно отреагировали на присутствие российских войск у границ с Украиной

Вблизи границ с Украиной сейчас стянуто наибольшее количество войск РФ с начала конфликта на Донбассе.

Об этом 8 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам в США обеспокоены наращиванием военной мощи РФ на восточной границе с Украиной.

Псаки отметила, что сейчас войск больше чем когда-либо с 2014 года. Она также напомнила о недавней гибели пяти военных ВСУ на Донбассе.

В связи с этим в США ведут переговоры с союзниками НАТО.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki and Secretary of Energy Jennifer Granholm. https://t.co/L1kivwkyLW — The White House (@WhiteHouse) April 8, 2021

В представительстве Пентагона также отметили, что Америка может направить свои военные корабли в Черное море из-за увеличения числа войск РФ у украинской границы.

При этом в США данные действия не рассматривают как наступательные, но готовы дать отпор.

В США уже оповестили Турцию, поскольку о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор нужно предупредить за 2 недели.

А тем временем авиация Америки активно следит за ситуацией над Черным морем.

Напомним, 8 апреля на Донбассе от пули снайпера погиб военный ВСУ, в сети показали его фото.