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"Так много их не было с 2014 года": США взволнованно отреагировали на присутствие российских войск у границ с Украиной

"Так много их не было с 2014 года": США взволнованно отреагировали на присутствие российских войск у границ с Украиной
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф

Вблизи границ с Украиной сейчас стянуто наибольшее количество войск РФ с начала конфликта на Донбассе.

Об этом 8 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 

По ее словам в США обеспокоены наращиванием военной мощи РФ на восточной границе с Украиной.

Псаки отметила, что сейчас войск больше чем когда-либо с 2014 года. Она также напомнила о недавней гибели пяти военных ВСУ на Донбассе.

В связи с этим в США ведут переговоры с союзниками НАТО.

В представительстве Пентагона также отметили, что Америка может направить свои военные корабли в Черное море из-за увеличения числа войск РФ у украинской границы.

При этом в США данные действия не рассматривают как наступательные, но готовы дать отпор.

В США уже оповестили Турцию, поскольку о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор нужно предупредить за 2 недели.

А тем временем авиация Америки активно следит за ситуацией над Черным морем.

Напомним, 8 апреля на Донбассе от пули снайпера погиб военный ВСУ, в сети показали его фото.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, США, НАТО, Россия, Черное море, Донбасс, Пентагон.
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