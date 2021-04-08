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Снайпер попал прямо в голову: названо имя бойца ВСУ, погибшего утром на Донбассе

Снайпер попал прямо в голову: названо имя бойца ВСУ, погибшего утром на Донбассе
12:57 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Во время защиты украинских позиций в районе ООС погиб военный ВСУ, мужчина получил пулю в голову.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА, и 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Погибший Юшко Денис Павлович, родился еще в 1998 году, проживал он в селе Новобогдановке в Николаевской области.

Служил он моряком по контракту, а с 2019 года боролся за территориальную целостность Украины в воинской части А2702.

На встрече ТКГ Россия не поддержала заявление Украины и ОБСЕ и сорвала переговоры

В то же время персональный состав 36 ОБМП выразили свои соболезнования родным и близким погибшего от пули снайпера солдата.

Напомним, что 7 апреля после заседания ТКГ оккупанты РФ снова произвели обстрел позиций ВСУ на Донбассе в результате чего последние понесли потери.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ООС.
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