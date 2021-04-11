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Шендерович раскрыл стратегию Путина насчет Донбасса

Шендерович раскрыл стратегию Путина насчет Донбасса
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф

Российский президент Владимир Путин может едва не единолично начать новый виток войны на Донбассе, но, скорее всего, он на это не пойдет.

Такое мнение высказал российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович в интервью Радио Свободе

"Мы, российский народ, не можем ему помешать, потому что все инструменты обратной связи разломаны давно. Поэтому он может устроить новую войну, ни у кого не спрашивая. Нет никакого парламента, который должен это утвердить. Он скажет – и это будет", - сказал он. 

По его словам, "дать отмашку" о начале войны против Украины могут несколько человек, после совещания.

Вопрос, заверяет Шендерович, заключается в целесообразности, ведь все понимают, что на улице уже не 2014 год. 

"Я не уверен, что Путин решится. Я надеюсь, что Путин не решится на новую большую авантюру", - сказал он. 

Также люди в России устали и от темы Крыма, но это не значит, что Путин не попытается использовать ее перед предстоящими выборами в Госдуму, отмечает писатель. Так как Кремль контролирует СМИ, то и повестка дня для россиян будет диктоваться оттуда. 

"Когда из "Останкино" круглые сутки снова орут об "украинской агрессии", это зомбирует население довольно сильно", - подчеркивает он. 

Как сообщалось ранее, 10 апреля в Москве на акцию против войны с Украиной вышли 12 человек.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Донбасс, Владимир Путин, Виктор Шендерович.
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