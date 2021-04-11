Шендерович раскрыл стратегию Путина насчет Донбасса

Российский президент Владимир Путин может едва не единолично начать новый виток войны на Донбассе, но, скорее всего, он на это не пойдет.

Такое мнение высказал российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович в интервью Радио Свободе.

"Мы, российский народ, не можем ему помешать, потому что все инструменты обратной связи разломаны давно. Поэтому он может устроить новую войну, ни у кого не спрашивая. Нет никакого парламента, который должен это утвердить. Он скажет – и это будет", - сказал он.

По его словам, "дать отмашку" о начале войны против Украины могут несколько человек, после совещания.

Вопрос, заверяет Шендерович, заключается в целесообразности, ведь все понимают, что на улице уже не 2014 год.

"Я не уверен, что Путин решится. Я надеюсь, что Путин не решится на новую большую авантюру", - сказал он.

Также люди в России устали и от темы Крыма, но это не значит, что Путин не попытается использовать ее перед предстоящими выборами в Госдуму, отмечает писатель. Так как Кремль контролирует СМИ, то и повестка дня для россиян будет диктоваться оттуда.

"Когда из "Останкино" круглые сутки снова орут об "украинской агрессии", это зомбирует население довольно сильно", - подчеркивает он.

Как сообщалось ранее, 10 апреля в Москве на акцию против войны с Украиной вышли 12 человек.