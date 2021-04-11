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"Вы люди": сеть тронула акция россиян против войны с Украиной (фото)

"Вы люди": сеть тронула акция россиян против войны с Украиной (фото)
09:27 Сегодня Телеграф Facebook Виктория Ивлева

В субботу, 10 апреля, в Москве на акцию против войны с Украиной вышли 12 человек.

Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook российская журналистка Виктория Ивлева, которая была одной из участниц акции.

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Она также сопроводила опубликованные фотографии следующими словами:

"НЕТ ВОЙНЕ С УКРАИНОЙ!

Москва, Арбат. Памятник Окуджаве.

Нас было шестеро...

А потом ещё шестеро.

А потом никого..."

Ее пост, опубликованный поздно вечером в субботу, за 11 часов собрал более 4,2тыс. лайков и других позитивных откликов. Многие украинцы в комментариях благодарили вышедших на акцию за смелость.

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Как сообщалось, 8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что вблизи границ с Украиной сейчас стянуто наибольшее количество войск РФ с начала конфликта на Донбассе. Спикер Кремля Дмитрий Песков – открыто заявляет, что Россия может вмешаться в ситуацию на Донбассе.

Один из участников политической подгруппы переговорщиков Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу", как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях.

Политический аналитик и историк Валерий Соловей уверен, что полномасштабная война с Украиной приведет Россию к полной катастрофе.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Москва, Россия, Акция, Арбат, Виктория Ивлева, антивоенная.
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