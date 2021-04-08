"Начнут с пальца - откусят руку": как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях

После того как в среду, 7 апреля, на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия на Донбассе из-за позиции России, оккупанты продолжили обстрелы позиций ВСУ, в том числе из запрещенных минометов.

В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин, который ранее провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без участия Украины, вновь звонил Меркель – жаловался на Украину. Между тем появилась информация, что Россия разбила военные лагеря под Воронежем.



Что происходит и как нам следует реагировать, "Телеграфу" рассказал один из участников политической подгруппы переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Минского формата, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Конфронтационные действия России являются военным шантажом Украины и международного сообщества с целью реализации своих политических целей. От Киева Москва хочет прямых переговоров с Донецком и Луганском. От США – публичной сатисфакции за "убийцу" (речь о согласии президента США Джо Байдена с тем, что Путин – убийца – ред.) в виде вынужденного диалога с этим "убийцей". Это психологическое давление с целью заставить с собой считаться и Зеленского, и Байдена", – уверен Сергей Гармаш.

По его мнению, Путин рассчитывает не на победу в бою, а на запугивание.

"Такая тактика традиционна для России ещё со времен татаро-монголов, – продолжает Гармаш. – На мой взгляд, мы должны проявить твёрдость, принципиальность и не идти ни на какие уступки. Иначе начнут с пальца – откусят руку. Только реальный отпор на любое проявление силы может остановить агрессора".

О том, почему Россия нагнетает ситуацию у границ Украины и на Донбассе, а также избегает встречи в нормандском формате, "Телеграфу" рассказал бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.