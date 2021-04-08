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Россия разбила военные лагеря под Воронежем: один из них сняли на фото и со спутника

Россия разбила военные лагеря под Воронежем: один из них сняли на фото и со спутника
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Twitter

Команда, занимающаяся расследованием военных конфликтов "Conflict Inelligence Team" (CIT) смогла установить, что Россия стягивает под Воронеж войска с двух военных округов, а среди направляющейся в развернутый крупный полевой лагерь замечены РСЗО "Ураган", ТОС "Буратино" и танки Т-72.

Об этом говорится в материале "Conflict Inelligence Team", опубликованном в четверг, 8 апреля.

"Мы заметили, что места съемки видео российских колонн и конечные пункты эшелонов с техникой, помимо Крыма, чаще всего находятся в Воронежской области. Этот регион имеет границу с Украиной, точнее — с северной частью Луганской области, подконтрольной украинским силам. Пристально изучив свидетельства прибытия войск в Воронежскую область, мы выяснили, что они концентрируются в полевом лагере к югу от Воронежа (порядка 250 километров езды от границы с Харьковской и подконтрольной Луганской областями Украины), а также, возможно, к югу от Острогожска (около 150 километров от границы)", - говорится в материале.

Воронеж_полевой_лагерь_1

Проанализировав ряд опубликованных россиянами в соцсетях видеороликов, расследователям удалось установить, что в полевой лагерь стягивают военную технику из двух военных округов РФ.

"Значительная часть наблюдаемой нами техники относится к Центральному военному округу — до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров", - подчеркивают в CIT.

Воронеж_техника

Воронеж_РСЗО

Воронеж_танкиВ свою очередь, журналист New York Times Кристиан Триеберт (Christiaan Triebert) опубликовал фотографии  со спутников, на которых виден военный лагерь с техникой и палатками.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Армия, Лагерь, Техника, Воронеж, Кристиан Триеберт, Conflict Inelligence Team.
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