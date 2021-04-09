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Война с Украиной станет для России катастрофой, но Путин этого не понимает, - профессор Соловей

Война с Украиной станет для России катастрофой, но Путин этого не понимает, - профессор Соловей
06:23 Сегодня Телеграф

Полномасштабная война с Украиной приведет Россию к полной катастрофе. Не станет "подарком" такая ситуация и для Киева.

Об этом в эфире российской радиокомпании "Эхо Москвы" рассказал политический аналитик и историк Валерий Соловей.

По его словам, скопление российских войск на границе с Украиной происходит с целью напугать украинские власти, а также добиться определенных уступок со стороны коллективного Запада. Шансы же на реальную войну остаются довольно низкими. Хотя и нельзя сказать, что они нулевые. Более того, риск начала полномасштабных боевых действий растет.

Соловей также упомянул, что для России вторжение это станет полной катастрофой. Как и для Украины.

"Но с точки зрения людей, которые оценивают военную сторону, они считают, что задача достижимая и малой кровью и на чужой территории", - отметил эксперт.

Ранее Соловей говорил, что к началу войны с Украиной Владимира Путина подталкивает его окружение. Таким образом, они хотят его сместить. Он же назвал трех вероятных наследников российского президента.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Россия, Война, Валерий Соловей.
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