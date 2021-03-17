Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
Дубинский без Коломойского никому не интересен: станет ли опальный нардеп главным критиком Зеленского
Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)
Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)
Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта
Украина второй день подряд бьет рекорд по смертности от коронавируса: статистика на 17 марта
В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)
В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)

В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина

В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф Радио КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин вынужден будет уйти со своего поста и уже дал своим приближенным указание подготовить список кандидатов ему на замену.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал российский историк, публицист и политический аналитик Валерий Соловей.

По его словам, есть несколько кандидатов в преемники Путина, но решение еще не принято и фамилии этих людей меняются.

"Например, в прошлом году кандидатом №1 был (министр обороны РФ – ред.) Сергей Шойгу, но потом от него отказались", - рассказал Соловей.

В России рассказали, как дети Путина и его друзей берут власть в свои руки

По его словам, сейчас Путин дал указание своим приближенным – подготовить список кандидатов на его пост.

Публицист отметил, что в этот список "с высокой вероятностью могут войти премьер-министр (Михаил – ред.) Мишустин, московский мэр (Сергей – ред.) Собянин и не исключено, что дочка Путина Екатерина Тихонова".

Как выглядят дети президента России и чем они занимаются

Как сообщал "Телеграф", в последнее время заговорили о скором уходе Владимира Путина. После его появлений на публике у президента РФ заподозрили болезнь Паркинсона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 267

Все по теме:

Болезнь, Владимир Путин, Уход, Список, Валерий Соловей, преемники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
02 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
03 Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
04 Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча
05 Доктор Комаровский признался, как сам борется с ОРВИ и ОРЗ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина
В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина
&quot;Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты&quot;: Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
"Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
Что за День святого Патрика и как его принято отмечать
Что за День святого Патрика и как его принято отмечать
Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь