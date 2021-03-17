В России назвали топ-3 кандидатов на место Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин вынужден будет уйти со своего поста и уже дал своим приближенным указание подготовить список кандидатов ему на замену.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал российский историк, публицист и политический аналитик Валерий Соловей.

По его словам, есть несколько кандидатов в преемники Путина, но решение еще не принято и фамилии этих людей меняются.

"Например, в прошлом году кандидатом №1 был (министр обороны РФ – ред.) Сергей Шойгу, но потом от него отказались", - рассказал Соловей.

По его словам, сейчас Путин дал указание своим приближенным – подготовить список кандидатов на его пост.

Публицист отметил, что в этот список "с высокой вероятностью могут войти премьер-министр (Михаил – ред.) Мишустин, московский мэр (Сергей – ред.) Собянин и не исключено, что дочка Путина Екатерина Тихонова".

Как сообщал "Телеграф", в последнее время заговорили о скором уходе Владимира Путина. После его появлений на публике у президента РФ заподозрили болезнь Паркинсона.