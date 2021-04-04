Окружение подталкивает Путина к новой войне с Украиной, надеясь таким образом от него избавиться, - профессор Соловей

Находясь в слабом положении, президент РФ Владимир Путин может начать войну с Украиной, поскольку его к этому подталкивает окружение.

Такое мнение в своем Фейсбуке 3 апреля озвучил политический аналитик и российский историк Валерий Соловей.

По его словам, стратегическое мышление здесь не работает. На данный момент "вопрос войны и мира" решается в голове у Путина, в его ослабленном сознании "маленького озлобленного человечка", который попал под влияние сильных медикаментов.

По мнению Соловья, более сильное близкое окружение главы Кремля подталкивает его начать войну, планируя "избавиться от него" таким образом, при том, что на западе "не против" такого исхода событий.

Эксперт уверен, что сейчас Россия находится более близко к "точке невозврата", чем в 2014 году летом.

Напомним, что 3 апреля неподалеку от границ с Украиной были замечены военные грузовики РФ с заклеенными номерами, многие из которых перевозили артиллерийские орудия.