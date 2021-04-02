Россия все плотнее подступается к Украине: перемещения военных показали на карте

В сети все чаще стали появляться видео с перемещением военной техники РФ в сторону границ с Украиной. Так, была составлена карта с отметками мест примерной дислокации техники.

Об этом 2 апреля сообщили Conflict Intelligence Team.

Пользователями сети были собраны видео с техникой ВС РФ и нанесены их примерные координаты на карту.

Большая часть кадров засняли в Крыму и Ростовской области.

Ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак говорил о наращивании военной мощи РФ на оккупированном полуострове вблизи границ с Украиной.

По словам американского издания New York Times, чиновники США предполагают, что задействовано около 4 тысяч военных РФ. Поэтому США и повысило в последние дни боеготовность своих отрядов в Европе.

При этом в оккупированных республиках СМИ рассказывают о якобы подготовке наступления со стороны Украины.

Все это происходит во время обострения ситуации на Донбассе.

Карта передвижения ВС РФ:

Напомним, что по мнению экспертов, при возможном наступлении РФ на Украину, первая может зайти с юга - из Крыма в Херсон для захвата инфраструктуры по подаче воды на полуостров.