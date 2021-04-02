Путин собрался воевать за Северо-Крымский канал, подававший воду в Крым: что это такое и где находится на карте

Оценивая возможность наступления России на Украину, ряд экспертов выдвинули предположение, что Россия может зайти с юга - из Крыма в Херсонскую область, чтобы захватить объекты инфраструктуры для подачи воды в Крым.

"Телеграф" решил напомнить, что из себя представляет Северо-Крымский канал, за который, предположительно, готов воевать Путин.

Отметим, что Северо-Крымский был построен в 1961-1971 годах. Его создали для обеспечения водой Херсонскую область и Крым. Ширина канала в его начале — 150 метров, глубина — 7 метров.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров была перекрыта.

Как сообщал "Телеграф", на данный момент Северо-Крымский канал, по которому когда-то подавалась днепровская вода в Крым, находится в ужасном состоянии.

Ранее российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар признавал, что без воды из Днепра Крым ждет катастрофа.