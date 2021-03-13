Скачать
Суббота, 13.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Приглашали в Apple и Google, но меня никогда не тянуло к таким гигантам", - интервью с украинцем, инструмент которого использует марсоход NASA
"Приглашали в Apple и Google, но меня никогда не тянуло к таким гигантам", - интервью с украинцем, инструмент которого использует марсоход NASA
Снайпер убил украинского бойца возле Марьинки
Снайпер убил украинского бойца возле Марьинки
В Украину придет потепление, но оно будет недолгим: синоптик огорчила прогнозом
В Украину придет потепление, но оно будет недолгим: синоптик огорчила прогнозом
Данилов рассказал о судьбе "Мотор Сич" (видео)
Данилов рассказал о судьбе "Мотор Сич" (видео)

Восстановить будет очень тяжело: как сейчас выглядит Северо-Крымский канал

Восстановить будет очень тяжело: как сейчас выглядит Северо-Крымский канал
08:27 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Северо-Крымский канал, по которому когда-то подавалась днепровская вода в Крым, находится в ужасном состоянии.

Соответствующее видео опубликовал блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

Судя по кадрам, съемка велась 11 марта. В канале сейчас нельзя найти ни капли жидкости, а все его дно полностью поросло травой.

Украина определилась, как будет возвращать Крым: СНБО одобрил стратегию

"Грустно это все. Я строил этот канал в свое время. Но хай свою мочу пьют: ни капли воды оккупантам", "Такое впечатление, что в канале что-то сажали, видимо уже и есть нечего….", "Кактусы посеяли?", "Просохший песок напоить водой будет очень долго и сложно", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", жители Белогорска и окрестных сел жалуются на российские водопроводные войска, которые водовод для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища. В этом году водоем катастрофически обмелел

Российский ученый Юрий Медовар согласен с мнениями коллег и подчеркнул, что без воды из Днепра Крым ждет катастрофа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 2,076

Все по теме:

Крым, Северо-Крымский канал, Аннексия Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В селе готовятся устроить самосуд: появились данные о возможном убийце 7-летней Маши Борисовой
02 Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться
03 В момент начала поисковой операции Маша Борисова была уже мертва: выводы судмедэкспертов
04 Главный редактор газеты набросилась на журналистку прямо в здании суда в Днепре: видео и детали скандала
05 СБУ взялась за дело о "Харьковских соглашениях": первые детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Литвин попытался оправдаться за ратификацию &quot;Харьковских соглашений&quot;
Литвин попытался оправдаться за ратификацию "Харьковских соглашений"
Главный редактор газеты набросилась на журналистку прямо в здании суда в Днепре: видео и детали скандала
Главный редактор газеты набросилась на журналистку прямо в здании суда в Днепре: видео и детали скандала
Коронавирус в Украине достиг нового максимума с начала года: статистика на 13 марта
Коронавирус в Украине достиг нового максимума с начала года: статистика на 13 марта
Какой праздник 13 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 13 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь