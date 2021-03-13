Восстановить будет очень тяжело: как сейчас выглядит Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал, по которому когда-то подавалась днепровская вода в Крым, находится в ужасном состоянии.

Соответствующее видео опубликовал блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

Судя по кадрам, съемка велась 11 марта. В канале сейчас нельзя найти ни капли жидкости, а все его дно полностью поросло травой.

"Грустно это все. Я строил этот канал в свое время. Но хай свою мочу пьют: ни капли воды оккупантам", "Такое впечатление, что в канале что-то сажали, видимо уже и есть нечего….", "Кактусы посеяли?", "Просохший песок напоить водой будет очень долго и сложно", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", жители Белогорска и окрестных сел жалуются на российские водопроводные войска, которые водовод для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища. В этом году водоем катастрофически обмелел.

Российский ученый Юрий Медовар согласен с мнениями коллег и подчеркнул, что без воды из Днепра Крым ждет катастрофа.