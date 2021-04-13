Эшелоны едут один за другим: Россия не прекращает переброску войск к границе с Украиной (видео)

В сети показали кадры техники ВС РФ недалеко от украинской границы.
Об этом 13 апреля сообщили в Твиттере "IgorGirkin".
Там также поделились видео с кадрами военного состава, двигающегося в Воронежской области и Краснодарском крае, а также в Ростове-на-дону.
Воронежская обл, 13.04.2021 pic.twitter.com/MvHM5uTf0j— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 13, 2021
Краснодарский край, 13.04.2021 pic.twitter.com/4bBxmS3r0J— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 13, 2021
Ростов-на-дону, 13.04.2021 pic.twitter.com/XQnG4dyQzq— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 13, 2021
Напомним, что 13 апреля в Минобороны РФ рассказали, сколько военных ВС РФ, которые были переброшены на западные границы за последние три недели.
Ранее ГУ разведки МОУ, сообщили, как долго будет длиться перебрасывание российских войск к границам Украины.