Эшелоны едут один за другим: Россия не прекращает переброску войск к границе с Украиной (видео)

В сети показали кадры техники ВС РФ недалеко от украинской границы.

Об этом 13 апреля сообщили в Твиттере "IgorGirkin".

Там также поделились видео с кадрами военного состава, двигающегося в Воронежской области и Краснодарском крае, а также в Ростове-на-дону.

Напомним, что 13 апреля в Минобороны РФ рассказали, сколько военных ВС РФ, которые были переброшены на западные границы за последние три недели.

Ранее ГУ разведки МОУ, сообщили, как долго будет длиться перебрасывание российских войск к границам Украины.