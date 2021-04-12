Британские журналисты попали в военный лагерь РФ у границ Украины и впечатлились увиденным (видео)

Журналисты британского телеканала "Sky News" сумели снять новый лагерь военных РФ вблизи Воронежа и на ЖД станции Масловка, куда прибывают все новые составы с техникой.

Об этом говорится в сюжете телеканала 11 апреля на YouTube.

По спутниковым снимкам и показаниям свидетелей можно заметить растущее число военных РФ у границ с Украиной, при этом в России данный факт связывают с обычными учениями.

В видео журналистов были показаны снимки со спутника, которыми поделились группа расследователей Conflict Intelligence Team, которая демонстрирует размеры лагеря и движение техники возле него.

Грузовые машины военных, которые удалось заснять на камеру имели код 76 на госномерах, который означает, что машины прибыли из Центрального военного округа РФ, который находится за 1100 километров.

Кадры лагеря:

Фото: Sky News

По информации журналистов на юге Воронежа на ЖД станции Масловка есть военный городок с грузовиками и палаткой. При этом поляна вблизи станции "изрезана колеями" вследствие постоянной разгрузки техники, которую доставляют в огромный лагерь РФ.

Лагерь тянется на примерно 2,4 километра и упирается в окрестности домов местных жителей, которые рассказали, что лагерь начал появляться в конце марта.

Напомним, что 12 апреля на Донбассе из-за атаки оккупантов, погиб военный ВСУ.