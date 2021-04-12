Переброска военной техники РФ к границам Украины продолжится: что узнала разведка

Россия продолжает стягивать войска к границам Украины и размещать на территории оккупированного Крыма новые подразделения.

По данным Главного управления разведки МОУ, перебрасывание российских войск будет длиться до конца апреля, пишет BBC.

В ГУР МО отмечают, что в Крым и к границам Украины уже были переброшены 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России.

Согласно подсчетам издания, это примерно 11-14 тысяч солдат.

"Основными местами сбора выбрали военные полигоны "Погоново" (Воронежская область), "Клинцы "(Брянская область), "Опук" и "Ангарский " (оба во временно оккупированной АР Крым)", - сообщили в разведке.

Отмечается, что Россия, с целью сокрытия информации о военных, проводит переброску войск ночью и маскирует опознавательные знаки на бронетехнике. Несмотря на это, в ГУР МО говорят, что все подразделения и части были идентифицированы.

Как сообщалось ранее, британские журналисты смогли заснять новый лагерь российских военных вблизи Воронежа и на ЖД станции Масловка, куда прибывают все новые составы с техникой.