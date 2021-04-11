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На Донбасс идет техника с боеприпасами, какие это учения? Российские военные сделали признание насчет войны с Украиной

На Донбасс идет техника с боеприпасами, какие это учения? Российские военные сделали признание насчет войны с Украиной
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф

Военнослужащие срочной службы Вооруженных сил Российской Федерации рассказали об отправке на границу с Украиной и на оккупированные территории Донбасса отправляют контрактников, а также большие объемы военной техники и боеприпасов.

Запись чата в воскресенье, 11 апреля, опубликовал в своем Telegram-канале "Дикий Укр".

В частности, служащие в Северной Осетии солдаты-срочники ВС РФ рассказали, что на Донбасс отправляют контрактников и военнослужащих-срочников, предварительно подписавших контракты. По словам солдат, отправляются туда бойцы "минимум до сентября".

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Подробностей они не знают, но рассказали, что техники и боеприпасов направляют на границу с Украиной очень много.

На вопрос блогера, поедут ли они, если их пошлют, срочники ответили, что "не хотелось бы", но если прикажут, то они никуда не денутся.

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Как сообщалось, 8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что вблизи границ с Украиной сейчас стянуто наибольшее количество войск РФ с начала конфликта на Донбассе. Спикер Кремля Дмитрий Песков – открыто заявляет, что Россия может вмешаться в ситуацию на Донбассе.

Один из участников политической подгруппы переговорщиков Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу", как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях.

Политический аналитик и историк Валерий Соловей уверен, что полномасштабная война с Украиной приведет Россию к полной катастрофе.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Армия, Донбасс, Войска, Срочники, Отправка.
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