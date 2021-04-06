Скачать
Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кличко заговорил о введении чрезвычайного положения в Киеве
Кличко заговорил о введении чрезвычайного положения в Киеве
Домашние видеокамеры засняли убийство хозяина коттеджа "другом", приглашенным для интима (видео 18+)
Домашние видеокамеры засняли убийство хозяина коттеджа "другом", приглашенным для интима (видео 18+)
Итоги дня 5 апреля: локдаун в Киеве и скандал с голыми украинками в Дубае
Итоги дня 5 апреля: локдаун в Киеве и скандал с голыми украинками в Дубае
В Киеве могут ввести чрезвычайное положение: что изменится
В Киеве могут ввести чрезвычайное положение: что изменится

Какая там война с Украиной, нас в**бут в рот: откровения путинского военного попали на видео

Какая там война с Украиной, нас в**бут в рот: откровения путинского военного попали на видео
05:39 Сегодня Телеграф скриншоь

Служащих Вооруженных сил Российской Федерации вместо учений отправили на уборку мусора в лесополосе, что вызвало их сильнейшее возмущение и сарказм касательно заявлений о том, что российская армия якобы может представлять серьезную военную угрозу Украине или НАТО.

Видео, содерджащее очень много нецензурной лексики, опубликовал в своем Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан:

"Угроза НАТО… мусор, ***, собираем. Какая там *** война с Украиной? Нас в**бут в рот, ***, как щенков, ***, поганых. Это *** просто, собираем мусор, ***-копать….", - бурно возмущается один из убирающих мусор российских военных.

В это время один из его сослуживцев с иронией говорит: "Может, война на Донбассе будет кто быстрее мусор соберет?".

ОСТОРОЖНО! Видео содержит очень много нецензурной брани:

Между тем, РФ перебрасывает к границам Украины и в оккупированный Крым войска.

Так, в последние дни марта россияне начали активно выкладывать в интернете видео железнодорожных эшелонов с армейской техникой, по их словам, направляющейся в оккупированый Крым.

В начале апреля возле границы с Украиной были замечены грузовики армии РФ с заклеенными номерами, многие из которых буксировали артиллерийские орудия "Мста-Б".

Также удалось установить, что Россия перебрасывает к границе с Украиной бронетехнику из Кемеровской области

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 86

Все по теме:

Россия, Учения, Армия, Видео, Уборка мусора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание украинок за голое фото в Дубае: названы первые имена
02 Генерал США указал на главный признак того, что Россия готова к новому вторжению
03 Готовятся к реальному наступлению? Боевики "затихли" на Донбассе
04 В Киеве могут ввести чрезвычайное положение: что изменится
05 Зеленский обсудил с премьером Британии новые угрозы со стороны России: первые детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина понесла потери возле Авдеевки
Украина понесла потери возле Авдеевки
В НАТО заговорили на украинском языке
В НАТО заговорили на украинском языке
&quot;Скоро взаимности не останется места&quot;: у Путина прокомментировали разрыв связей с Украиной
"Скоро взаимности не останется места": у Путина прокомментировали разрыв связей с Украиной
Канун Благовещения 2021: народные приметы и запреты
Канун Благовещения 2021: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь