Какая там война с Украиной, нас в**бут в рот: откровения путинского военного попали на видео

Служащих Вооруженных сил Российской Федерации вместо учений отправили на уборку мусора в лесополосе, что вызвало их сильнейшее возмущение и сарказм касательно заявлений о том, что российская армия якобы может представлять серьезную военную угрозу Украине или НАТО.

Видео, содерджащее очень много нецензурной лексики, опубликовал в своем Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан:

"Угроза НАТО… мусор, ***, собираем. Какая там *** война с Украиной? Нас в**бут в рот, ***, как щенков, ***, поганых. Это *** просто, собираем мусор, ***-копать….", - бурно возмущается один из убирающих мусор российских военных.

В это время один из его сослуживцев с иронией говорит: "Может, война на Донбассе будет кто быстрее мусор соберет?".

ОСТОРОЖНО! Видео содержит очень много нецензурной брани:

Между тем, РФ перебрасывает к границам Украины и в оккупированный Крым войска.

Так, в последние дни марта россияне начали активно выкладывать в интернете видео железнодорожных эшелонов с армейской техникой, по их словам, направляющейся в оккупированый Крым.

В начале апреля возле границы с Украиной были замечены грузовики армии РФ с заклеенными номерами, многие из которых буксировали артиллерийские орудия "Мста-Б".

Также удалось установить, что Россия перебрасывает к границе с Украиной бронетехнику из Кемеровской области.