Россия и Китай проводят масштабные совместные учения: какие риски видят в США

Россия и Китай начали проводить крупномасштабные совместные военные учения в северно-центральном районе Нинся Китая, которые станут парным поединком с Вашингтоном и его западными союзниками по ряду вопросов, включая права человека и проблемы региональной безопасности.

Недавняя статья на сайте "Aljazeera" рассказывает об организации этих учений с участием Китая и России и о том, что это означает для демократического мира. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Учения "Сибу / Сотрудничество-2021" стартовали в понедельник, 9 августа и продлятся до пятницы, 13 августа. В них будет задействовано более 10 тысяч военнослужащих и подразделения военно-воздушных сил.

Российские военные заявили, что в рамках учений они направили в Китай истребители Су-30СМ, мотострелковые части и системы ПВО.

Как сообщает российская газета "Коммерсант", на учениях впервые российские солдаты применяют китайское оружие. Отмечается, что обе страны проводят совместные учения с 2005 года.

Новая вершина партнерства

Целью учений является "углубление… совместных антитеррористических операций" и "демонстрация твердой решимости и силы двух стран совместно обеспечивать международную и региональную безопасность и стабильность", сообщает официальное китайское информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на официальных лиц Китая и России.

"Они отражают новый уровень всестороннего стратегического партнерства Китая и России по координации для новой эры и стратегического взаимного доверия, прагматических обменов и координации между двумя странами", - заявило агентство Синьхуа.

Ричард МакГрегор, эксперт по Китаю из австралийского аналитического центра "Lowy Institute", сказал, что растущие отношения между Пекином и Москвой - это больше, чем "брак по расчету".

"Эта фраза недооценивает глубину их общих интересов, и, конечно же, самый большой из них - противостояние США и подрыв США и Запада", - сказал МакГрегор в интервью изданию "Al Jazeera".

Регион Нинся граничит с Синьцзяном, где Китай содержит более миллиона уйгуров в лагерях для интернированных.

Критики, в том числе США, заявляют, что задержанные подвергались нарушениям прав человека, включая произвольные задержания, принудительный труд, пытки, принудительную стерилизацию и разлучение с семьями.

Китай отверг обвинения и заявил, что лагеря являются центрами "перевоспитания", созданными для борьбы с "сепаратизмом и терроризмом" и ускорения экономического развития.

Синьцзян имеет узкую границу с Афганистаном, и Пекин обеспокоен насилием, которое может распространиться через его границу, если талибы продолжат свое наступление и возьмут контроль над страной в условиях ожесточенных боев, вызванных выводом американских войск.

Отдельно Россия во вторник, 10 августа завершила совместные учения в Таджикистане с узбекскими и таджикскими силами недалеко от афганской границы.

Москва также заявила, что пополняет свою военную базу в Таджикистане автоматами и другим оружием.

Спор в Южно-Китайском море

Отношения между Россией и Китаем укрепились в 2014 году, когда политические связи Москвы с Западом упали до минимума времен холодной войны из-за аннексии Крыма у Украины. Китай - крупнейший торговый партнер России.

Москва поддержала Пекин в его претензиях практически на все Южно-Китайское море, из-за которого Китай столкнулся с США в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН на высоком уровне по вопросам безопасности на море.

Китай, Тайвань и члены АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – прим. ред.) Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам имеют частично совпадающие претензии в спорных водах и десятилетиями находятся во все более напряженном территориальном противостоянии.

В последние годы Китай построил семь спорных рифов на островных базах с противоракетной защитой, что обострило напряженность с конкурирующими претендентами, а также с США и их союзниками.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на все более настойчивые заявления Китая о стратегическом водном пути, предупредив, что любой конфликт там или в любом океане "будет иметь серьезные глобальные последствия для безопасности и торговли".

По словам Блинкена, в этом районе наблюдались "опасные столкновения между судами в море и провокационные действия по продвижению незаконных морских требований", направленных на "запугивание других государств, имеющих законный доступ к их морским ресурсам".

Заместитель посла Китая Дай Бин обвинил США в том, что они стали "самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море", и назвал их "шумиху" в Совете Безопасности "полностью политически мотивированной".

Китай отказался признать решение международного арбитража в 2016 году, которое признало недействительным большинство его исков в Южно-Китайском море.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в сирийском порту близ военной базы РФ прогремел мощный взрыв.