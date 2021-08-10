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Россия строит полсотни новых военных объектов на Курилах: чем ответит Япония

Россия строит полсотни новых военных объектов на Курилах: чем ответит Япония
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф

Минобороны России объявило в понедельник, 9 августа, что страна будет расширять военное строительство на Курильских островах в северной части Тихого океана, на которые претендует Япония. Об этом сообщает международное информационное агентство "Анадолу" на своем сайте.

В заявлении министерства говорится, что в ближайшие годы на островах будет построен 51 объект, способный выдерживать землетрясения силой до девяти баллов по шкале Рихтера.

Этот шаг почти наверняка вызовет протест со стороны Японии, которая считает Курилы своей территорией. Территориальный спор по островам не разрешен со времен Второй мировой войны.

На Ялтинской конференции 1945 года тогдашний Советский Союз согласился начать военные действия на восточном фронте по соглашению со своими западными союзниками и взамен получил некоторые японские территории, включая Курильские острова.

Однако после войны Япония не признала принадлежность островов Советскому Союзу.

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы как часть Японии (Фото, Видео)

Из-за спора Россия и Япония так и не подписали мирный договор и технически все еще находятся в состоянии войны. Поскольку обе стороны претендуют на территории, вопрос о суверенитете Курил остается неурегулированным.

Токио регулярно выражает протест против визитов российских официальных лиц на острова.

Российские власти опасаются возможного размещения американских ракетных систем на островах в случае их возврата Японии, что создаст прямую военную угрозу для России.

Другое турецкое ежедневное интернет-издание "Daily Sabah" в статье на своем сайте сообщает о том, что в общей сложности на островах на данный момент завершено строительство 30 военных объектов.

 "В частности, на островах Итуруп и Кунашир построено семь общежитий для военнослужащих, еще одно будет готово в этом году. Новый корпус полностью оборудован, в комнатах есть все необходимое для жизни. Всего на Курильской гряде военные строители в обозримом будущем возведут 51 объект", - сказано в сообщении.

Путин не планирует "сдавать" Курилы Японии

Двусторонние отношения находятся не в лучшем состоянии из-за ссоры, которая началась в конце Второй мировой войны. Тогда советские войска захватили самые южные острова Курильской цепи, известные как Северные территории в Японии, которые простираются примерно на 1300 километров, отделяя Тихий океан от Охотского моря, и лежат у северо-восточного побережья японского острова Хоккайдо.

Россия утверждает, что острова должны быть законно переданы СССР в результате поражения Японии во Второй мировой войне. Согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года два из четырех островов, или 6% спорной территории, были возвращены Японии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Японии школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Япония, Россия, Курильские острова, российские военные базы на Курилах.
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