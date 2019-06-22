Путин не планирует "сдавать" Курилы Японии

Россия планирует развивать Дальний Восток, включая инфраструктуру Южных Курил.

Президент Владимир Путин заявил, что планов “спускать российский флаг” на Курилах в России нет. Об этом он заявил ведущему программы “Вести в субботу” на одном из федеральных телеканалов РФ, пишет УНН.

“Ну, нет. Таких планов у нас нет”, — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, у российских властей есть большие программы по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил. Недавно там открылся аэропорт, напомнил Путин.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что условия для заключения мирного договора с Японией полностью отсутствуют. Стороны работают над договоренностями, которые позволят создать такие условия, приемлемые для народов обеих стран, отмечал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что подобные переговоры могут идти годами. “Речь не идет о том, передавать (или) не передавать острова, задача экспертов — это договориться о заключении мирного договора”, — пояснял представитель Кремля.