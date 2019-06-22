Скачать
Суббота, 22.06.2019
Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей
Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе

Путин не планирует "сдавать" Курилы Японии

Путин не планирует "сдавать" Курилы Японии
14:01 Сегодня Телеграф

Россия планирует развивать Дальний Восток, включая инфраструктуру Южных Курил.

Президент Владимир Путин заявил, что планов “спускать российский флаг” на Курилах в России нет. Об этом он заявил ведущему программы “Вести в субботу” на одном из федеральных телеканалов РФ, пишет УНН.

“Ну, нет. Таких планов у нас нет”, — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, у российских властей есть большие программы по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил. Недавно там открылся аэропорт, напомнил Путин.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что условия для заключения мирного договора с Японией полностью отсутствуют. Стороны работают над договоренностями, которые позволят создать такие условия, приемлемые для народов обеих стран, отмечал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что подобные переговоры могут идти годами. “Речь не идет о том, передавать (или) не передавать острова, задача экспертов — это договориться о заключении мирного договора”, — пояснял представитель Кремля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Россия, Курилы, РФ, Владимир Путин, Южные Курилы, X Дальний Восток.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 22 июня - Кириллов день
03 ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
04 Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
05 Федецкий идет в депутаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
В Киеве временно закроют три центральные станции метро
В Киеве временно закроют три станции метро
В Украине сегодня в День скорби чтят память жертв Второй мировой войны
В Украине сегодня День скорби и чествования памяти
Алина Гросу шокировала фанатов своим видом
Алина Гросу шокировала фанатов своим видом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь