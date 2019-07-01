Организаторы саммита G20 обозначили Курилы как часть Японии (Фото, Видео)

Новости мира: Карту с "японскими" островами Курильской гряды показали в ролике, посвященному городу Осаке, где проходил саммит G20.

На официальном сайте организации G20 появилась видеозапись, демонстрирующую карту Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды, которые фактически принадлежат России, пишет УНН.

Сам видеоролик был опубликован 19 февраля текущего года в YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Видеофрагмент, демонстрирующий карту Японии с грядой Курильских островов, появляется в записи на третьей секунде.

Ранее Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 подтвердил намерение Токио в дальнейшем продвигать переговоры по вопросу заключения мирного договора, продолжающиеся с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков весной пояснял, что речь не идет о том, передавать или не передавать Курилы Японии, а целью переговоров является заключение мирного договора. Путин позднее заявлял о отсутствии планов “спускать российский флаг” на Курилах. По словам Путина, Россия намерена реализовать ряд программ по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора о Курильских островах. В Токио считают острова Кунашир, Шикатан, Итуруп и гряды Хабомаи своими “северными территориями”. При этом Россия полагает, что они перешли СССР по итогам Второй мировой войны.