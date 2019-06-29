"Большая двадцатка" приняла совместную декларацию: подробности

Новости мира: На саммите G20 приняли декларацию, в которой отмечается, что геополитические проблемы усилились, они мешают экономическому росту.

Главы стран "большой двадцатки" выразили готовность принимать шаги для решения геополитических проблем, которые мешают экономическому росту, говорится в декларации, опубликованной в субботу по итогам двухдневного саммита G20 в Осаке.

"Напряженность в торговле и геополитические проблемы усилились. Мы продолжим бороться с этими рисками и готовы к дальнейшим действиям", - отмечается в распространенном документе.

При этом лидеры стран G20 считают, что "темпы глобального экономического роста начинают стабилизироваться, и они, как ожидается, постепенно вырастут позднее в этом году и также в 2020 году".

Криптоактивы на данном этапе не входят в число угроз мировой финансовой стабильности, но G20 отслеживает возникающие риски, говорится в Осакской декларации лидеров "группы двадцати".

"Технологические инновации могут принести существенную пользу финансовой системе и в более широком смысле экономике. Несмотря на то, что на данном этапе виртуальные активы не несут угрозу глобальной финансовой стабильности, мы тщательно отслеживаем тенденции и сохраняем бдительность к существующим и вновь возникающим рискам", - сказано в документе.

G20 подтвердила обязательства по применению недавно дополненных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и связанных с ними провайдеров для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Также лидеры "группы двадцати" приветствовали резолюцию Совбеза ООН, которая подчеркивает роль FATF в установлении глобальных стандартов по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. "Мы подтверждаем наше твердое обязательство активизировать усилия по борьбе с данными угрозами, включая укрепление глобальной сети региональных групп по типу FATF. Призываем к всеобъемлющей, эффективной и быстрой реализации стандартов FATF", - сказано в коммюнике.

FATF - международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Россия в этом году проходит очередной раунд проверки антиотмывочной системы, визит экспертов FATF состоялся в марте, публикация итогового доклада ожидается в октябре.

Саммит "большой двадцатки" состоялся 28-29 июня в Осаке.

"Большая двадцатка" объединяет государства с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В нее входят такие страны, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, КНР, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз. ЕС на саммитах представляют председатель Европейской комиссии и председатель Европейского совета. На саммите в Осаке это Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск, соответственно.

Входящие в состав "двадцатки" государства представляют 80% глобального ВВП. Изначально предполагалось, что эта встреча станет основной площадкой для форума международного экономического сотрудничества, однако позднее фокус сместился в сторону политики. В последние годы на саммитах G20 лидеры государств и их делегации ведут переговоры не только об экономических и финансовых вопросах, но также активно обсуждают международную повестку, вопросы климата, цифровой экономики и развития.